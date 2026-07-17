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García-Peña criticó a gobierno De La Espriella por silencio en caso Joan Durán: se alinean con Trump

El embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, conversó con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, tras la muerte del colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero en medio de un operativo del ICE en Maine. Aseguró que desde la administración de Donald Trump no han reconocido que se equivocaron.

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“Ni siquiera eso. De verdad ha sido impresionante. Por un lado, la declaración del presidente Trump; segundo, el silencio absoluto, hay un silencio absoluto y no ha habido ninguna respuesta oficial o mucho menos un llamado al remordimiento ante esta situación tan lamentable”, afirmó.

Mencionó que lo sucedido con Durán es el “ejemplo terrible” de lo que sufren los connacionales en EE.UU., además de ser un país con millones de migrantes.

¿Qué ha hecho el Gobierno Petro en el caso Joan Sebastián Durán?

Dijo que desde que conocieron los hechos han enviado notas de protesta y de esclarecimiento, “exigiendo que se conozca la verdad y se proceda contra los responsables”.

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Además, cuestionó la falta de entrenamiento por parte de los agentes federales del ICE para realizar ese tipo de procedimientos.

¿Gobierno De La Espriella se ha interesado en el caso?

“Absolutamente no”, señaló. Por esto, cuestionó que desde el gobierno electo de Abelardo de la Espriella nadie se haya pronunciado sobre el tema, más con la visita de alto nivel a Estados Unidos, de la que hace parte el vicepresidente José Manuel Restrepo.

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“Lo más preocupante es que el gobierno entrante se alinea totalmente con Trump. Me parece increíble que en las relaciones que dicen tener con Marco Rubio no hayan dicho nada sobre este caso del colombiano”, sostuvo.

Mensaje a los colombianos que piden asilo en EE.UU.

García-Peña comentó que respeta la decisión de cada persona para buscar su asilo en Estados Unidos, aunque recordó una conversación con el activista Beto Coral y demás personas en centros de detención: “ustedes tienen que tomar la mejor decisión posible, pero estadísticamente hablando es prácticamente imposible, no están dando asilos”.

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Escuche la entrevista completa con Daniel García-Peña aquí: