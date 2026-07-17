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Ariel Ávila avanza en acuerdo con Deluque para el Senado: “difícilmente votaría por un uribista”

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, el senador y compromisario de la Alianza Verde, Ariel Ávila, confirmó que su partido avanza en un acuerdo con la coalición del nuevo gobierno para apoyar a Alfredo Deluque en su postulación como presidente del Senado de la República.

“El partido Alianza Verde inició rutas de conversación con la coalición de gobierno, liderada con Alfredo Deluque. Ayer ya termina de estallar esta confrontación entre el Centro Democrático y el sector de Abelardo de la Espriella, y pues obviamente el partido inmediatamente manda freno", dijo.

Aún así, a pesar de esa disputa entre la derecha, ratificó que su partido “venía avanzando en un acuerdo con el senador del Partido de La U (Deluque)”.

Y aunque la Alianza Verde respaldó a Iván Cepeda en las elecciones presidenciales, Ávila explicó que él, como compromisario en el Senado, “tiene que garantizar que sus senadores y senadoras queden en las mejores comisiones”.

“Difícilmente yo votaría por un uribista”. Ariel Ávila sobre Honorio Henríquez

En cuanto a su posición frente a la postulación del senador del Centro Democrático, Honorio Henríquez, para ocupar la presidencia del Senado, Ávila recordó las múltiples disputas que ha tenido con el uribismo.

“No he tomado la decisión, pero de entrada yo tengo una línea roja y es que difícilmente yo votaría por un uribista”, concluyó.

Minutos después de esta entrevista, la coalición conformada por Alianza Verde, En Marcha y AICO confirmó que, por decisión mayoritaria, respaldará la candidatura del senador Deluque a la presidencia del Senado.