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“Truncaron un sueño y destruyeron una familia”: tío Joan Sebastián Durán, víctima de ICE en Maine

Joan Sebastián Durán Guerrero, un joven colombiano de 26 años, perdió la vida este lunes 13 de julio de 2026 en el estado de Maine en medio de un violento operativo realizado por parte de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Wilson Guerrero, tío de Joan Sebastián, manifestó que la ilusión de su sobrino de “alcanzar el sueño americano” y brindar un mejor porvenir a su esposa y a su pequeña hija y a sus padres terminó en una profunda tragedia.

Guerrero describió a su sobrino como un “muchacho creyente” lleno de sueños y proyectos para mejorar su vida.

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