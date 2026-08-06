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“No quería vivir con vergüenza”: nieta del asesino Charles Manson rompe el silencio sobre su abuelo

La historia de Charles Manson, uno de los criminales más célebres de Hollywood, vuelve a estar en el centro de la atención pública. Esta vez, por el documental titulado My Grandfather Charles Manson, que expone la historia de Sofía Maddox, una actriz y productora de 26 años que descubrió recientemente su impactante vínculo sanguíneo con él.

En entrevista con 6AM W, Maddox reveló que fue en 2022 cuando descubrió que Manson era su abuelo biológico. En ese entonces tenía 22 años y su padre 62 años. La cineasta confesó que, “al principio me impactó mucho. Sentía que cada día cargaba con el peso de algo muy aterrador”.

“Él en realidad no mató físicamente a nadie”

De acuerdo con las declaraciones de Maddox, el proceso de investigación para su documental le ayudó a procesar la noticia. “A medida que comencé a aprender más sobre él, se volvió cada vez menos aterrador. Él en realidad no mató físicamente a nadie, pero siento que los asesinatos han sido utilizados con fines sensacionalistas. Sigue siendo culpable de muchas cosas, pero no de las cosas que la gente piensa”, explicó.

Tal como relató, este documental busca explorar los crímenes de una manera desmitificada, pero tampoco busca la absolución de su abuelo.

“No significa que sea inocente, solo significa que es diferente de lo que la gente normalmente piensa”, aseguró Maddox.

Escuche la entrevista completa en 6AM W:

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