Senadores de Maine piden al Departamento de Justicia y al FBI investigar muerte de colombiano

La senadora republicana Susan Collins, y el senador independiente Angus King Jr, ambos por el estado de Maine, enviaron una carta al fiscal encargado Todd Blanche, solicitando que el Departamento de Justicia, incluyendo al FBI, cooperen con el estado de Maine en la investigación por el tiroteo del lunes 13 de julio de 2026, en medio de un operativo de agentes de la autoridad migratoria ICE.

Se trata de los hechos en los que murió el colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años.

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Los parlamentarios agradecieron la apertura de una investigación por parte del FBI, que trabaja en conjunto con la oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, pero señalaron que es importante la articulación con las autoridades locales para que la investigación se conduzca de manera “exhaustiva, justa e imparcial”.

Enfatizaron que los hechos alrededor del tiroteo son de importancia “local y nacional” y que es importante que las investigaciones arrojen respuestas claras sobre qué ocurrió ese día.

Collins y King se ofrecieron a facilitar la comunicación entre las autoridades federales y las locales y estatales para cooperar en la investigación.