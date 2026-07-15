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15 jul 2026 Actualizado 17:18

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Política

Cancillería exige a autoridades de EE.UU., esclarecer muerte del colombiano en operativo de ICE

A través de un comunicado, solicitaron esclarecer las circunstancias de este hecho.

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Unos días después de conocido el asesinato de Joan Sebastián Durán Guerrero, la Cancillería se pronunció y rechazó los hechos que derivaron en la muerte del colombiano en Maine, Estados Unidos, en medio de un operativo de funcionarios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Joan Sebastián Durán, falleció el pasado 13 de julio, cuando fue interceptado por funcionarios del ICE mientras viajaba en su vehículo junto a su esposa e hija de tan solo 3 años.

Los detalles de la muerte aún son inciertos, pues según otras versiones, el joven fue interceptado en su vehículo, mientras su esposa e hija se encontraban a unas cuadras de donde ocurrió el suceso.

Gobierno se pronuncia tras los hechos

La Cancillería se pronunció, condenó el suceso y le exigió a las autoridades estadounidenses que esclarezcan los hechos y las circunstancias que derivaron en la muerte del colombiano de 26 años.

También, aclararon que desde que sucedieron los hechos, están brindado acompañamiento a los familiares del connacional, y que tanto la Embajada de Colombia como el Consulado en Boston, están en constante contacto con las instituciones norteamericanas mientras se establece lo sucedido.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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