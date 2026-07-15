Cancillería exige a autoridades de EE.UU., esclarecer muerte del colombiano en operativo de ICE
A través de un comunicado, solicitaron esclarecer las circunstancias de este hecho.
Unos días después de conocido el asesinato de Joan Sebastián Durán Guerrero, la Cancillería se pronunció y rechazó los hechos que derivaron en la muerte del colombiano en Maine, Estados Unidos, en medio de un operativo de funcionarios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Joan Sebastián Durán, falleció el pasado 13 de julio, cuando fue interceptado por funcionarios del ICE mientras viajaba en su vehículo junto a su esposa e hija de tan solo 3 años.
Los detalles de la muerte aún son inciertos, pues según otras versiones, el joven fue interceptado en su vehículo, mientras su esposa e hija se encontraban a unas cuadras de donde ocurrió el suceso.
Gobierno se pronuncia tras los hechos
La Cancillería se pronunció, condenó el suceso y le exigió a las autoridades estadounidenses que esclarezcan los hechos y las circunstancias que derivaron en la muerte del colombiano de 26 años.
También, aclararon que desde que sucedieron los hechos, están brindado acompañamiento a los familiares del connacional, y que tanto la Embajada de Colombia como el Consulado en Boston, están en constante contacto con las instituciones norteamericanas mientras se establece lo sucedido.
Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...