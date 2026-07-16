“El gobierno electo no se ha pronunciado”: inmigrante colombiana tras muerte de Joan Sebastián Durán

La ONG aseguró que es necesaria una investigación “oportuna, transparente y exhaustiva” sobre la muerte de Joan Sebastián Durán Guerrero. (Foto: Cortesía / Caracol Radio / Getty)

Joan Sebastián Durán Guerrero era un joven colombiano de 26 años, quien murió este lunes 13 de julio de 2026 en el estado de Maine en medio de un violento operativo realizado por parte de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Fernanda Vergara McLaughlin, inmigrante colombiana y líder de la comunidad latina en Maine, quien ha estado en contacto con la familia de Durán, pasó por los micrófonos de Dos Puntos de Caracol Radio y entregó detalles del caso.

“Es un poco difícil analizar esos videos y llegar a conclusiones basados a esos videos, no ha habido nada concreto, pero lo que sí se sabe es que fue algo que realizó los agentes criminales contra alguien que no tenía crímenes, que tenía sus documentos en regla y aún así lo asesinaron”.

También, hizo referencia a las declaraciones del Departamento Homeland Security en las que afirmaron que Joan Sebastián no era la persona a la que estaban buscando.

Por otro lado, comentó que desde el consulado de Boston han estado apoyando a la familia del joven con parte de la repatriación. Asimismo, afirmó que el presidente Petro está pidiendo una pronunciación por parte del Gobierno de los Estados Unidos y exigiendo una investigación.

Sin embargo, señaló que desde el gobierno electo, en cabeza de Abelardo de la Espriella, no se ha tenido ningún pronunciamiento, lo que tilda como “doloroso”.

“Maine es un estado donde no tenemos apoyo, hay muchos inmigrantes, incluyendo muchos latinos y colombianos, pero no es el centro, como pasa en Chicago, Nueva York, y saber que no se han pronunciado en este caso tan brutal y de un asesinato como tal de un paisano de nosotros, es doloroso saber que no tenemos ese apoyo”, contó.