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“No tenemos vetos, Petro no ha orientado la votación”: senador del Pacto sobre presidente del Senado

De cara a la instalación del nuevo Congreso de la República para el periodo constitucional 2026-2030, el senador electo por el Pacto Histórico Kevin Gómez Paz se refirió al rumbo que tomará su bancada frente a la elección del próximo presidente del Senado.

Tras una reunión clave con el presidente Gustavo Petro, el senador electo aclaró que la coalición no ha cerrado la puerta a ninguna de las opciones sobre la mesa.

¿Acercamiento con el expresidente Uribe?

Gómez Paz desmintió que durante el encuentro en la Casa de Nariño se hubiera planteado un acercamiento con el expresidente Álvaro Uribe para concertar este asunto.

“Nosotros ayer actuamos, como ustedes lo saben, y el país, la reunión con el presidente Gustavo Petro. Y véanos que allí no se mencionó ningún tipo de intención de conversar del tema con el doctor Uribe Vélez”, añadió.

El senador electo explicó que la reunión se centró en definir la hoja de ruta de la coalición como la fuerza mayoritaria legislativa, ataques judiciales contra sus listas y los proyectos que impulsarán a partir del 20 de julio de 2026.

“Lo que hicimos fue reunión de acuerdo a atender el llamado de nuestro presidente y líder natural del Pacto Histórico, Gustavo Petro, en donde lo que abordamos fueron tres aspectos principales”, indicó, destacando el papel del Pacto Histórico como una “fuerza política decisoria en el Congreso de la República”.

“Sin vetos impuestos por el presidente Petro”

Sobre la posibilidad de apoyar a otros candidatos, incluido el Centro Democrático, aseguró que no existen directrices ni vetos impuestos por el presidente Petro.

“Nosotros no tenemos vetos a ni de ningún lado, no, no hemos planteado y el presidente Gustavo Petro no ha orientado, por ahora, una votación por X o Y candidato, por ninguno de estos senadores que están, pues, en esa puja”, agregó.

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