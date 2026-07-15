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Alcalde de Biddeford: “Es una tragedia para nuestra ciudad” tras muerte de colombiano Joan Sebastián

El alcalde de Biddeford, Maine, Liam LaFountain II, pidió una investigación completa y transparente para esclarecer las circunstancias en las que murió el colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, el mandatario local evitó anticipar conclusiones sobre lo ocurrido, pero reconoció que el desenlace fatal hace necesario revisar el procedimiento.

“Terminó en esta fatalidad, entonces sí es excesivo. Por eso estoy pidiendo una investigación transparente. No quiero especular sobre los hechos, quiero saber realmente qué pasó.”

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Alcalde Liam LaFountain insiste en una investigación independiente

LaFountain explicó que ya solicitó el apoyo de los representantes y senadores del estado de Maine en Washington para impulsar una investigación que permita reconstruir lo ocurrido durante el operativo.

Además, aseguró que trabaja de manera coordinada con la oficina del gobernador del estado para que las autoridades estatales participen en el proceso.

“Estamos llamando a que la investigación sea plena y transparente y trabajando con la oficina del gobernador para asegurar que las autoridades estatales puedan cooperar.”

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La Policía de Biddeford no participó en el operativo

Uno de los puntos que aclaró el alcalde es que el operativo fue desarrollado exclusivamente por el ICE, al tratarse de una agencia federal.

Según explicó, la Policía de Biddeford únicamente llegó al lugar después de ocurrido el incidente y no tuvo participación en la intervención.

“ICE es una agencia federal. El Departamento de Policía de Biddeford solo apareció en la escena después del accidente y no estuvo involucrado en las operaciones.”

El mandatario reconoció que, como autoridad municipal, no tiene competencia para intervenir en las actuaciones de esa agencia.

El alcalde expresó sus condolencias a la familia del colombiano, tanto en Estados Unidos como en Colombia, y lamentó el impacto que el caso ha generado en la comunidad.

“Mi corazón está con la familia de Joan Sebastián, con su hija y con su familia aquí y en Colombia. Es una verdadera tragedia para nuestra ciudad y para nuestro país.”

Protestas pacíficas tras la muerte del colombiano

LaFountain señaló que Biddeford no es una ciudad acostumbrada a hechos violentos y recordó que el último homicidio registrado ocurrió hace más de dos años.

Indicó que la muerte de Durán Guerrero generó conmoción entre los habitantes y motivó manifestaciones de rechazo en las calles.

“Los habitantes de Biddeford están sorprendidos, devastados y ejerciendo su derecho a protestar.”

El alcalde destacó que las movilizaciones realizadas hasta ahora se han desarrollado de manera pacífica y pidió que continúen así mientras avanzan las investigaciones sobre el operativo del ICE que terminó con la muerte del ciudadano colombiano.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: