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16 jul 2026 Actualizado 18:26

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Dueño del Hotel Lincoln en Maine destaca aporte de inmigrantes tras muerte del colombiano Sebastián

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El empresario Tim Harrington, propietario del Hotel Lincoln y reconocido por su aporte al desarrollo turístico de Maine, confirmó en entrevista con 6AM W de Caracol Radio que su establecimiento será el lugar donde la familia del colombiano Sebastián, fallecido durante un operativo de ICE, ofrecerá una rueda de prensa.

En desarrollo...

Escuche la entrevista completa AQUÍ:

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Daniela Puerto

Daniela Puerto

"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...

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