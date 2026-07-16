Dueño del Hotel Lincoln en Maine destaca aporte de inmigrantes tras muerte del colombiano Sebastián
Dueño del Hotel Lincoln en Maine destaca aporte de inmigrantes tras muerte del colombiano Sebastián
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El empresario Tim Harrington, propietario del Hotel Lincoln y reconocido por su aporte al desarrollo turístico de Maine, confirmó en entrevista con 6AM W de Caracol Radio que su establecimiento será el lugar donde la familia del colombiano Sebastián, fallecido durante un operativo de ICE, ofrecerá una rueda de prensa.
En desarrollo...
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Daniela Puerto
"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...