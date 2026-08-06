Gobierno Petro acusó de hacer campaña a funcionario que designó para coordinar posesión presidencial

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Gobierno Petro acusa de hacer campaña a funcionario que designó para coordinar posesión presidencial

El jefe de comunicaciones del presidente Gustavo Petro, Andrés Hernández, anunció una denuncia contra el embajador Rodrigo Pinzón, director general de Protocolo de la Cancillería colombiana, por presuntamente haber hecho campaña por Abelardo de la Espriella.

Este medio conoció la carta que le envió el jefe de despacho presidencial designado, Nicolás Gómez, a Raúl Moreno, jefe de gabinete de la Presidencia Petro. En ella hay cuatro personas que son encargadas para los preparativos de la ceremonia de transmisión:

Nicolás Gómez Arenas

Sebastián Restrepo

Rodrigo Pinzón Navarro

Coronel (R.A) Jorge Iván Pantoja Mora

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Gobierno autorizó a Rodrigo Pinzón como director de operación del protocolo para la posesión presidencial

Para Hernández, esta es la prueba de que Pinzón Navarro estaba haciendo campaña a favor de Abelardo de la Espriella.

Sin embargo, Caracol Radio también conoció la carta con la que propio Gobierno Petro autorizó a Pinzón como el director de la operación de protocolo para la posesión presidencial de De la Espriella.

“Delegación designada. La Jefatura de Despacho Presidencial toma nota de la designación de los señores Nicolás Gómez Arenas, Sebastián Restrepo, Rodrigo Pinzón Navarro y el coronel (R.A.) Jorge Iván Pantoja Mora como representantes autorizados ante el Gobierno Nacional para los efectos protocolarios señalados en su comunicación”, se lee en la misiva.

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