Desfile del 20 de julio en Medellín: Abelardo de la Espriella participará del acto protocolario

Medellín

Este domingo 20 de julio cerca de 5.000 integrantes de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, organismos de socorro y entidades distritales participarán en el tradicional desfile militar por los 216 años de la Independencia de Colombia en Medellín.

El recorrido comenzará a las 7:00 a.m. en el aeroparque Juan Pablo II y finalizará en el Parque de los Pies Descalzos, tras un trayecto de 4,1 kilómetros por la carrera 70, la avenida Bolivariana, la avenida San Juan y la carrera 58.

El acto protocolario contará con la presencia del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, además del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

“El 20 de julio nos recuerda que Colombia nunca ha renunciado a la libertad y que este país se ha construido gracias a generaciones de hombres y mujeres que decidieron servir, trabajar y creer incluso en los momentos más difíciles. Hoy, nos corresponde honrar esa historia acompañando a quienes defienden nuestra democracia y a las instituciones”, afirmó el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía.

En el desfile participarán unidades del Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional, el Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín, organismos de socorro, autoridades de movilidad, veteranos de la Fuerza Pública y delegaciones institucionales.

Cierres viales y recomendaciones

Para garantizar el desarrollo del desfile, la Alcaldía de Medellín, en coordinación con las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y los organismos de emergencia, implementará un plan especial de movilidad.

La Secretaría de Movilidad anunció cierres viales entre las 7:00 a. m. y las 10:30 a. m. sobre la carrera 70, la avenida Bolivariana, la avenida San Juan y la carrera 58. Además, 180 agentes de tránsito estarán distribuidos a lo largo del recorrido para regular la movilidad y orientar a conductores y peatones.

La Alcaldía de Medellín invitó a los ciudadanos a asistir a esta tradicional celebración cívica utilizando preferiblemente el transporte público, llegar con tiempo a los puntos del recorrido y acatar las recomendaciones de las autoridades para disfrutar de la jornada de manera segura.