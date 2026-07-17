Antioquia vivirá un Puente con fiestas tradicionales y eventos culturales en nueve municipios

Medellín, Antioquia

En el Suroeste antioqueño iniciarán las Fiestas del Trapiche, el Café y los Conductores en Pueblorrico, programadas entre el 16 y el 19 de julio, mientras que en Betulia se celebrarán las Fiestas de la Virgen del Carmen, que se desarrollarán hasta el 18 de julio.

En el Valle de Aburrá, Bello dará apertura a las Fiestas del Cerro Quitasol, que irán hasta el 20 de julio. También en esta subregión, Envigado iniciará el viernes la Semana de la Cultura y las Fiestas del Carriel, una de las celebraciones más tradicionales del departamento, cuya programación se extenderá hasta el 26 de julio.

En la subregión Norte, Donmatías realizará las X Fiestas del Retorno Bellavista, previstas entre el 16 y el 19 de julio, mientras que Carolina del Príncipe será sede, desde el viernes, del 20.º Festival Nacional de Danzas, que se cumplirá hasta el domingo.

Por su parte, en el Magdalena Medio, el municipio de Caracolí celebrará la edición número 49 de las Fiestas del Árbol del Caracolí, programadas entre el 16 y el 20 de julio.

En el Oriente antioqueño, Granada desarrollará este jueves el X Encuentro del Libro, mientras que El Carmen de Viboral dará inicio el viernes al XXXI Festival Internacional de Teatro El Gesto Noble, que se extenderá hasta el 25 de julio.