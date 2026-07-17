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17 jul 2026 Actualizado 18:35

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CNSC convocatoria 2026 empresas sociales del estado SECTOR SALUD: 2.578 vacantes modalidad abierto

Las vacantes están dirigidas a perfiles asistenciales, técnicos y profesionales. Conozca fechas y requisitos para inscribirse aquí.

Tania Casallas

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La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) anunció la apertura de la etapa de inscripciones de la convocatoria Empresas Sociales del Estado 2 (ESE2), mediante la cual busca proveer 2.578 vacantes en 98 hospitales y Empresas Sociales del Estado de diferentes regiones del país.

Las ofertas de empleo corresponden a cargos de carrera administrativa en los niveles asistencial, técnico y profesional, por lo que los aspirantes deberán cumplir con los requisitos de formación y experiencia establecidos para cada empleo.

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¿Cuántas vacantes ofrece la convocatoria de la CNSC?

La convocatoria contempla un total de 2.578 vacantes, distribuidas de la siguiente manera:

  • Nivel profesional: 904 vacantes.
  • Nivel técnico: 161 vacantes.
  • Nivel asistencial: 1513 Vacantes.

Las plazas están disponibles en distintas instituciones del sector y podrán consultarse a través del aplicativo SIMO.

Puede leer: El certificado electoral podría ayudarle a ganar concursos de CNSC: Así se actualiza en SIMO

¿Hasta cuándo hay plazo para inscribirse?

La etapa de inscripciones para la convocatoria Empresas Sociales del Estado 2 inició el 15 de julio de 2026 y estará habilitada hasta el 30 de julio de 2026.

La CNSC recomendó a los aspirantes realizar el proceso con anticipación para evitar inconvenientes de última hora al momento de efectuar el registro o el pago de los derechos de participación.

Lea más: CNSC lanzó vacantes en modalidad ascenso para Empresas Sociales del Estado ¿Qué significa?

¿Qué perfiles pueden participar en la convocatoria?

Las vacantes están dirigidas a personas con distintos niveles de formación académica.

Nivel asistencial

Podrán encontrar vacantes quienes cuenten con formación en áreas como:

  • Primaria.
  • Bachillerato.
  • Educación para el trabajo y el desarrollo humano.
  • Enfermería.
  • Sistemas.
  • Ofimática.
  • Laboratorio.
  • Consultorio odontológico.
  • Contabilidad.
  • Facturación.
  • Primeros auxilios.
  • Higiene oral.
  • Soporte vital.
  • Salud pública.
  • Farmacia.

Nivel técnico

Entre los perfiles habilitados se encuentran programas relacionados con:

  • Ingeniería de sistemas, biomédica y afines, ambiental,
  • Contaduría pública.
  • Secretariado.
  • Química y afines.
  • Instrumentación quirúrgica.
  • Bacteriología.
  • Matemáticas.
  • Medicina.
  • Administración.
  • Biología.
  • Sanitaria y afines.
  • Optometría.
  • Administración.
  • Derecho.
  • Economía.
  • Salud pública.

Nivel profesional

La convocatoria también incluye vacantes para profesionales en:

  • Administración.
  • Bacteriología.
  • Contaduría.
  • Enfermería.
  • Filosofía.
  • Ingeniería de sistemas, ambiental, biomédica y afines.
  • Medicina.
  • Nutrición y dietética.
  • Odontología.
  • Química y afines.
  • Sociología.
  • Trabajo social y afines.
  • Terapias.
  • Arquitectura.
  • Derecho.
  • Economía.
  • Psicología.
  • Bacteriología.
  • Comunicación social.
  • Instrumentación quirúrgica.
  • Salud Pública.

Todas las ofertas de empleo, así como los requisitos específicos de cada cargo, el número de vacantes, la ciudad donde se ofertan y el manual de funciones, podrán consultarse a través del aplicativo SIMO, donde también deberá realizarse la inscripción.

Puede leer: Comisión Nacional de Servicio Civil avala a la UPTC para apoyar procesos de selección de cargos

SIMO convocatoria: Así puede inscribirse

Los aspirantes deberán realizar el proceso a través del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO).

Para postularse deberán:

  1. Consultar el acuerdo de la convocatoria y revisar los requisitos del empleo.
  2. Ingresar al aplicativo SIMO.
  3. Registrarse o iniciar sesión con su usuario.
  4. Buscar el empleo que se ajuste a su perfil.
  5. Revisar el número de la Oferta Pública de Empleo de Carrera (OPEC), así como los requisitos de estudio y experiencia.
  6. Seleccionar la vacante y realizar el pago de los derechos de participación.
  7. Finalizar la inscripción y verificar que el proceso haya quedado formalizado.

Podrá consultar estas ofertas por medio del Sistema para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO), en el siguiente enlace: https://simo.cnsc.gov.co/

Cuánto vale la inscripción a la CNSC

El valor de los derechos de la participación depende del nivel del empleo al que se aspire:

  • Nivel profesional: $87.550.
  • Niveles técnico y asistencial: $58.400.

El pago podrá efectuarse mediante PSE, ventanilla bancaria o corresponsales autorizados.

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