CNSC convocatoria 2026 empresas sociales del estado SECTOR SALUD: 2.578 vacantes modalidad abierto
Las vacantes están dirigidas a perfiles asistenciales, técnicos y profesionales. Conozca fechas y requisitos para inscribirse aquí.
La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) anunció la apertura de la etapa de inscripciones de la convocatoria Empresas Sociales del Estado 2 (ESE2), mediante la cual busca proveer 2.578 vacantes en 98 hospitales y Empresas Sociales del Estado de diferentes regiones del país.
Las ofertas de empleo corresponden a cargos de carrera administrativa en los niveles asistencial, técnico y profesional, por lo que los aspirantes deberán cumplir con los requisitos de formación y experiencia establecidos para cada empleo.
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¿Cuántas vacantes ofrece la convocatoria de la CNSC?
La convocatoria contempla un total de 2.578 vacantes, distribuidas de la siguiente manera:
- Nivel profesional: 904 vacantes.
- Nivel técnico: 161 vacantes.
- Nivel asistencial: 1513 Vacantes.
Las plazas están disponibles en distintas instituciones del sector y podrán consultarse a través del aplicativo SIMO.
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¿Hasta cuándo hay plazo para inscribirse?
La etapa de inscripciones para la convocatoria Empresas Sociales del Estado 2 inició el 15 de julio de 2026 y estará habilitada hasta el 30 de julio de 2026.
La CNSC recomendó a los aspirantes realizar el proceso con anticipación para evitar inconvenientes de última hora al momento de efectuar el registro o el pago de los derechos de participación.
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¿Qué perfiles pueden participar en la convocatoria?
Las vacantes están dirigidas a personas con distintos niveles de formación académica.
Nivel asistencial
Podrán encontrar vacantes quienes cuenten con formación en áreas como:
- Primaria.
- Bachillerato.
- Educación para el trabajo y el desarrollo humano.
- Enfermería.
- Sistemas.
- Ofimática.
- Laboratorio.
- Consultorio odontológico.
- Contabilidad.
- Facturación.
- Primeros auxilios.
- Higiene oral.
- Soporte vital.
- Salud pública.
- Farmacia.
Nivel técnico
Entre los perfiles habilitados se encuentran programas relacionados con:
- Ingeniería de sistemas, biomédica y afines, ambiental,
- Contaduría pública.
- Secretariado.
- Química y afines.
- Instrumentación quirúrgica.
- Bacteriología.
- Matemáticas.
- Medicina.
- Administración.
- Biología.
- Sanitaria y afines.
- Optometría.
- Administración.
- Derecho.
- Economía.
- Salud pública.
Nivel profesional
La convocatoria también incluye vacantes para profesionales en:
- Administración.
- Bacteriología.
- Contaduría.
- Enfermería.
- Filosofía.
- Ingeniería de sistemas, ambiental, biomédica y afines.
- Medicina.
- Nutrición y dietética.
- Odontología.
- Química y afines.
- Sociología.
- Trabajo social y afines.
- Terapias.
- Arquitectura.
- Derecho.
- Economía.
- Psicología.
- Bacteriología.
- Comunicación social.
- Instrumentación quirúrgica.
- Salud Pública.
Todas las ofertas de empleo, así como los requisitos específicos de cada cargo, el número de vacantes, la ciudad donde se ofertan y el manual de funciones, podrán consultarse a través del aplicativo SIMO, donde también deberá realizarse la inscripción.
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SIMO convocatoria: Así puede inscribirse
Los aspirantes deberán realizar el proceso a través del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO).
Para postularse deberán:
- Consultar el acuerdo de la convocatoria y revisar los requisitos del empleo.
- Ingresar al aplicativo SIMO.
- Registrarse o iniciar sesión con su usuario.
- Buscar el empleo que se ajuste a su perfil.
- Revisar el número de la Oferta Pública de Empleo de Carrera (OPEC), así como los requisitos de estudio y experiencia.
- Seleccionar la vacante y realizar el pago de los derechos de participación.
- Finalizar la inscripción y verificar que el proceso haya quedado formalizado.
Podrá consultar estas ofertas por medio del Sistema para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO), en el siguiente enlace: https://simo.cnsc.gov.co/
Cuánto vale la inscripción a la CNSC
El valor de los derechos de la participación depende del nivel del empleo al que se aspire:
- Nivel profesional: $87.550.
- Niveles técnico y asistencial: $58.400.
El pago podrá efectuarse mediante PSE, ventanilla bancaria o corresponsales autorizados.
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