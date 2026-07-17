CNSC convocatoria 2026 empresas sociales del estado SECTOR SALUD: 2.578 vacantes modalidad abierto

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) anunció la apertura de la etapa de inscripciones de la convocatoria Empresas Sociales del Estado 2 (ESE2), mediante la cual busca proveer 2.578 vacantes en 98 hospitales y Empresas Sociales del Estado de diferentes regiones del país.

Las ofertas de empleo corresponden a cargos de carrera administrativa en los niveles asistencial, técnico y profesional, por lo que los aspirantes deberán cumplir con los requisitos de formación y experiencia establecidos para cada empleo.

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¿Cuántas vacantes ofrece la convocatoria de la CNSC?

La convocatoria contempla un total de 2.578 vacantes, distribuidas de la siguiente manera:

Nivel profesional: 904 vacantes.

904 vacantes. Nivel técnico: 161 vacantes.

161 vacantes. Nivel asistencial: 1513 Vacantes.

Las plazas están disponibles en distintas instituciones del sector y podrán consultarse a través del aplicativo SIMO.

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¿Hasta cuándo hay plazo para inscribirse?

La etapa de inscripciones para la convocatoria Empresas Sociales del Estado 2 inició el 15 de julio de 2026 y estará habilitada hasta el 30 de julio de 2026.

La CNSC recomendó a los aspirantes realizar el proceso con anticipación para evitar inconvenientes de última hora al momento de efectuar el registro o el pago de los derechos de participación.

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¿Qué perfiles pueden participar en la convocatoria?

Las vacantes están dirigidas a personas con distintos niveles de formación académica.

Nivel asistencial

Podrán encontrar vacantes quienes cuenten con formación en áreas como:

Primaria.

Bachillerato.

Educación para el trabajo y el desarrollo humano.

Enfermería.

Sistemas.

Ofimática.

Laboratorio.

Consultorio odontológico.

Contabilidad.

Facturación.

Primeros auxilios.

Higiene oral.

Soporte vital.

Salud pública.

Farmacia.

Nivel técnico

Entre los perfiles habilitados se encuentran programas relacionados con:

Ingeniería de sistemas, biomédica y afines, ambiental,

Contaduría pública.

Secretariado.

Química y afines.

Instrumentación quirúrgica.

Bacteriología.

Matemáticas.

Medicina.

Administración.

Biología.

Sanitaria y afines.

Optometría.

Administración.

Derecho.

Economía.

Salud pública.

Nivel profesional

La convocatoria también incluye vacantes para profesionales en:

Administración.

Bacteriología.

Contaduría.

Enfermería.

Filosofía.

Ingeniería de sistemas, ambiental, biomédica y afines.

Medicina.

Nutrición y dietética.

Odontología.

Química y afines.

Sociología.

Trabajo social y afines.

Terapias.

Arquitectura.

Derecho.

Economía.

Psicología.

Bacteriología.

Comunicación social.

Instrumentación quirúrgica.

Salud Pública.

Todas las ofertas de empleo, así como los requisitos específicos de cada cargo, el número de vacantes, la ciudad donde se ofertan y el manual de funciones, podrán consultarse a través del aplicativo SIMO, donde también deberá realizarse la inscripción.

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SIMO convocatoria: Así puede inscribirse

Los aspirantes deberán realizar el proceso a través del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO).

Para postularse deberán:

Consultar el acuerdo de la convocatoria y revisar los requisitos del empleo. Ingresar al aplicativo SIMO. Registrarse o iniciar sesión con su usuario. Buscar el empleo que se ajuste a su perfil. Revisar el número de la Oferta Pública de Empleo de Carrera (OPEC), así como los requisitos de estudio y experiencia. Seleccionar la vacante y realizar el pago de los derechos de participación. Finalizar la inscripción y verificar que el proceso haya quedado formalizado.

Podrá consultar estas ofertas por medio del Sistema para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO), en el siguiente enlace: https://simo.cnsc.gov.co/

Cuánto vale la inscripción a la CNSC

El valor de los derechos de la participación depende del nivel del empleo al que se aspire:

Nivel profesional: $87.550.

$87.550. Niveles técnico y asistencial: $58.400.

El pago podrá efectuarse mediante PSE, ventanilla bancaria o corresponsales autorizados.

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