Comisión Nacional de Servicio Civil avala a la UPTC para apoyar procesos de selección de cargos

Tunja

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia confirmó que luego de un proceso de evaluación adelantado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, CNSC la institución fue habilitada para apoyar los procesos de selección de cargos de carrera administrativa en el país.

El rector de la institución, Enrique Vera destacó que este aval identifica a la universidad como una entidad seria, respetable para participar en la elaboración de los concursos de entidades públicas del país. Un éxito más en la Universidad, adicional a los procesos de acreditación y de reformas académicas.

La evaluación incluyó la visita de delegados de la CNSC a la UPTC para verificar las condiciones institucionales necesarias para el desarrollo de estos procesos, se evaluaron aspectos como infraestructura física, espacios académicos, laboratorios, auditorios, capacidad tecnológica y organización administrativa de la Universidad, catalogada por la entidad en su momento, como una ciudadela universitaria.

Con esta acreditación, la UPTC se consolida como una institución estratégica para el fortalecimiento del sistema meritocrático en Colombia, sumándose a 12 universidades acreditadas que adelantan este tipo de procesos como, las universidades Nacional de Colombia; del Valle; de Atlántico; ESAP; Francisco de Paula Santander; de Pamplona; de Antioquia; de Cartagena; Libre; Sergio Arboleda; Fundación Universitaria del Área Andina, y la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano, convirtiendo a la UPTC en la primera del departamento de Boyacá y del centro oriente del país en recibir este reconocimiento.