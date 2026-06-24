El certificado electoral podría ayudarle a ganar concursos de CNSC: Así se actualiza en SIMO

El pasado 21 de junio se llevó a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, donde todos los colombianos por participar en estos comicios recibieron un certificado que contiene su documento, nombre completo y la firma del jurado, el mismo que avala que la persona ejerció su derecho al voto.

Así mismo, dicho documento otorga a los ciudadanos una serie de beneficios que tienen la finalidad de incentivar la participación ciudadana durante los procesos democráticos.

Le puede interesar: ¿Cuándo vuelve a haber un puente festivo en Colombia?: Importante fiesta nacional se acerca

De acuerdo con información oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil, estos alivios aplicarán únicamente para quienes voten y conserven su certificado electoral, el mismo que funcionará como soporte para acceder a prioridades al momento de realizar trámites públicos u obtener descuentos durante un periodo determinado.

Una de estas bonificaciones corresponde a una prelación en el caso de obtener un empate en los resultados de los exámenes de ingreso a las instituciones públicas o privadas de educación superior y también a la posibilidad de, en caso de empate, escoger la ubicación geográfica de una vacante en los concursos de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC).

También le puede interesar: Concurso Docente 2026: Salió fecha de publicación de acuerdos en borrador y precio de PIN

¿Cómo actualizar el SIMO para validar el beneficio del certificado electoral?

Si usted cuenta con su certificado electoral y desea ingresarlo en el Sistema para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO), y no sabe cómo hacerlo, no se preocupe; aquí le dejaremos el paso a paso:

Ingrese a la plataforma: Acceda a SIMO con su usuario y contraseña.

Acceda a SIMO con su usuario y contraseña. Ubique la sección de documentos: En el menú del lado izquierdo, haga clic en la pestaña “Otros documentos” .

En el menú del lado izquierdo, haga clic en la pestaña . Cargue el archivo: Busque la opción para añadir o editar el certificado electoral.

Busque la opción para añadir o editar el certificado electoral. Formato requerido: Tome una foto o escanee su certificado; asegúrese de guardarlo estrictamente en formato PDF, selecciónelo desde su dispositivo y haga clic en “Guardar”.

Puede leer: El cantautor británico Sam Smith anuncia su quinto álbum de estudio y presenta su nuevo sencillo

¿Qué es la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC)?

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) es una entidad independiente que hace parte del Estado y se encarga de administrar y vigilar las carreras administrativas de los servidores públicos del país.

La misma que se rige por la Ley 909 de 2004 y las normativas asociadas a la regulación del empleo público y la carrera administrativa.

Esta institución tiene varias funciones, pero una de las más relevantes es la de la selección y el nombramiento de los candidatos para proveer los empleos de carrera en el país.

En general, deben establecer los lineamientos de los procesos de selección para proveer empleos de carrera administrativa; acreditar las entidades para la realización de los procesos de selección; elaborar las convocatorias del concurso para los empleos públicos de carrera; realizar estos procesos de selección mientras conforman, organizan y manejan el Banco Nacional de Listas de Elegibles.

También puede leer: Tom Cruise celebra 46 años en el cine con un repaso de su carrera y un adelanto de su nueva película

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: