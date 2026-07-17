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17 jul 2026 Actualizado 17:54

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Edwin Palma, ministro de Minas, habría presentado su renuncia al presidente Gustavo Petro

El Ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma Egea (Foto de JUSTIN TALLIS/POOL/AFP vía Getty Images)

El Ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma Egea (Foto de JUSTIN TALLIS/POOL/AFP vía Getty Images) / JUSTIN TALLIS

El Ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma Egea (Foto de JUSTIN TALLIS/POOL/AFP vía Getty Images)
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El ministro de Minas, Edwin Palma, habría presentado su renuncia al presidente Gustavo Petro, según fuentes cercanas al Gobierno. La dimisión, anunciada de manera preliminar, aún no tiene una explicación oficial: hasta el momento se desconocen los motivos que llevaron al titular de la cartera a dar ese paso.

Fuentes consultadas señalan que Palma contaba con el respaldo del mandatario en el manejo de la política minera y energética, lo que añade sorpresa a la decisión.

Desde el Gobierno no se ha confirmado de forma pública la aceptación de la renuncia ni se ha revelado si el presidente designará un ministro encargado mientras se decide un reemplazo definitivo hasta el próximo 7 de agosto, cuando finaliza su administración.

La falta de una versión oficial ha motivado además especulaciones y en algunos círculos políticos, aunque por ahora el Gobierno no ha confirmado la renuncia.

El ministro de Minas, Edwin Palma tenía programado un evento en la ciudad de Barranquilla pero a última hora el mismo fue cancelado.

Luis Enrique Hurtado

Luis Enrique Hurtado

Periodista con más de 20 años de experiencia. Me he especializado en radio y en macroeconomía. Premio...

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