Gobernador reporta hallazgo de explosivos frente a Base de Antinarcóticos en San José del Guaviare

Explosivos frente a Base de Antinarcóticos en San José del Guaviare

El gobernador del Guaviare, Yeison Rojas, informó que sobre las 7:00 de la noche fue abandonado un carrito de hamburguesas con dos artefactos explosivos frente a la Base de Antinarcóticos, en San José del Guaviare.

Según el mandatario, uno de los artefactos detonó debido a una falla en su instalación, mientras que el segundo fue destruido de manera controlada por unidades antiexplosivos de la Policía Nacional. No se reportan personas lesionadas.

Rojas también informó que, hacia la misma hora, en el municipio de Calamar se escuchó una fuerte explosión.

Las autoridades realizan labores de verificación, con apoyo de drones, para establecer el lugar exacto y las circunstancias de lo ocurrido.

El gobernador rechazó estos hechos y señaló que la Policía, el Ejército y la Armada mantienen un despliegue en el departamento para garantizar la seguridad de la población.

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