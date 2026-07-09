Vacantes Unidad Nacional de Protección en CNSC: Cómo aplicar en SIMO y cargo con sueldo más alto

De fondo: Persona utilizando dos portátiles para hacer trámites, mientras anota cosas en su libreta. (Crédito: Getty Images) / En el medio se encuentan los logos de la plataforma SIMO y CNSC respectivamente.

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) lanzó hace unas semanas la convocatoria ‘Entidades del Orden Nacional 2026’, la cual permite a los ciudadanos acceder al sector público como funcionarios u obtener ascensos en su cargo si ya hacen parte.

Entre las entidades que ofertan estas oportunidades, se encuentra la Unidad Nacional de Protección (UNP) una entidad del Gobierno de Colombia encargada de brindar seguridad, escoltas y medidas de prevención a personas y comunidades en riesgo. Su objetivo es proteger la vida, la libertad y la integridad de quienes enfrentan amenazas por sus actividades políticas, sociales o de derechos humanos.

Estos son las vacantes disponibles en la UNP

En total, la UNP oferta 862 vacantes, distribuidas así:

Profesional: 622 vacantes.

Técnico: 205 vacantes.

Asistencial: 35 vacantes.

Algunos de los cargos disponibles incluyen Técnico Administrativo, Auxiliar Administrativo, Secretario Ejecutivo, Profesional Especializado en Administración, Profesional Universitario en Derecho, Profesional en Comunicación Social y otras especialidades como medicina, veterinaria, ciencias políticas, economía, ingeniería, administración y más.

¿Cuáles son los cargos con mejor sueldo de la UNP?

El Gobierno Nacional rige la escala salarial de la UNP bajo el Decreto 0312 de 2026. Cada nivel puede requerir diferentes perfiles académicos, experiencia y competencias, y esto también influye en el rango salarial del empleo.

Escala Salarial de empleos públicos en 2026. Ampliar Escala Salarial de empleos públicos en 2026. Cerrar

En la Convocatoria Entidades del Orden Nacional 2026, los principales niveles jerárquicos son:

Asesor.

Profesional.

Técnico.

Asistencial.

Así, entre mayores estudios se requieran, mayor oportunidad de obtener una mejor escala. También se dependerá la experiencia y tipo de cargo. Por ejemplo, según el portal GrupoGeard, un asesor puede ganar un promedio de $5.166.213 a $18.494.549 pesos mensuales, mientras que un asistente tiene un rango entre $1.750.905 a $4.741.982 pesos mensuales.

¿Cómo aplicar a las vacantes de la CNSC con la plataforma SIMO?

Los procesos de selección de la CNSC se manejan con la plataforma del SIMO (Sistema de Apoyo para la igualdad el Mérito y la Oportunidad). Para inscribirse siga estos pasos:

Ingrese al portal web de SIMO Dé clic en el botón ‘Registrarse’. Después, cree un usuario y contraseña que vaya a recordar. Digite su número de identificación y fecha de expedición. Además, de su correo electrónico personal. Confirme en el correo de confirmación con el fin de que su cuenta sea activada. Espere hasta que aparezca el aviso ‘Validación de cédula satisfactoria’. Se le enviará un código de verificación y debe ponerlo en el registro. Dé clic en la aceptación de términos y condiciones. Oprima el botón de “enviar solicitud”. El propio sistema le dará el visto bueno.

Ya una vez registrado, ingrese su usuario y contraseña, entre a la plataforma y siga los siguientes pasos para buscar las vacantes de su interés:

En el panel de control (ubicado en la parte izquierda) encontrará la Oferta Pública de Empleo de Carrera (OPEC), haga clic. Saldrá el buscador de empleos disponibles en SIMO.

Para buscar las vacantes, seleccione la lista desplegable del campo Convocatoria. Allí encontrará todos los procesos que adelanta la CNSC. Haga clic en el icono de la lupa.

En el espacio de palabra clave, puede buscar el empleo de su interés.

También puede consultar: Desde esta fecha en julio se reduce jornada laboral en Colombia: Así quedaría según Ley 2101 de 2021

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