Lista de elegibles del concurso DIAN: ¿Cómo consultarlas en el Banco Nacional de la CNSC?

Por medio de su página web oficial, la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) comunicó a todos los aspirantes de la convocatoria de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), jefes de Unidades de Personal, miembros de la Comisión Personal de la Unidad Administrativa de la entidad gubernamental y la ciudadanía en general.

Que la publicación de las listas de los empleos ofertados por la entidad se llevó a cabo el pasado 7 de julio del 2026, siendo estos los números de dichos listados.

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La institución señaló que esto ya puede ser consultado en el sitio web de la propia Comisión Nacional del Servicio Civil (www.cnsc.gov.co), a través del Banco Nacional de Listas de Elegibles.

“De conformidad con los artículos 32 y 33 del Acuerdo del Proceso de Selección, las listas de elegibles adquirirán firmeza una vez transcurridos cinco (5) días hábiles contados a partir de su publicación en el Banco Nacional de Listas de Elegibles, siempre que no se haya presentado solicitud de exclusión por parte de la Comisión de Personal correspondiente”, resaltó el comunicado oficial de la entidad.

Si usted tiene la duda de cómo encontrar estas listas de esta convocatoria o no tiene muy claro cómo es el proceso, no se preocupe, ya que aquí le compartiremos el paso de cómo realizar, para que así pueda verificar dicha información.

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¿Cómo consultar las listas de elegibles en el Banco Nacional de la CNSC?

De acuerdo a la información oficial, tanto la ciudadanía como las entidades públicas pueden consultar esta información en el Banco de Listas de Elegibles de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

De acuerdo al comunicado, los interesados en conocer dicha información lo podrán realizar ingresando a la página de la CNSC www.cnsc.gov.co, siguiendo este paso a paso.

Al entrar en el portal, deberá dirigirse a la parte derecha, donde deberá ubicar la sección ‘ Sistema de Información ’.

’. Aquí ingresé al apartado ‘ Banco Nacional de Listas de Elegibles ’.

’. Tras los anteriores, deberá digitar el nombre del proceso de selección y el número del empleo OPEC según como haya sido ofertado.

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Así podrá obtener la información relacionada con la conformación de las listas de elegibles.

Ahora bien, el proceso que las entidades deben realizar para conocer dichos datos es diferente, el mismo que se debe hacer de la siguiente forma:

Ingresar a www.cnsc.gov.co

En la parte derecha, encontrarán la sección Sistema de Información o pueden entrar por la Sede Electrónica.

Hacer clic en el enlace SIMO 4.0 , al cual podrá ingresar con el mismo usuario y contraseña asignados para los trámites del Registro Público de Carrera Administrativa – RPCA-.

, al cual podrá ingresar con el mismo usuario y contraseña asignados para los trámites del Registro Público de Carrera Administrativa – RPCA-. En el sistema, el jefe de la Unidad de Personal podrá ingresar al módulo BNLE, donde el sistema le permitirá consultar las listas de elegibles, reportar la información relacionada con la provisión o generación de las vacantes definitivas de los empleos de carrera administrativa al interior de la entidad.

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