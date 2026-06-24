CNSC lanzó vacantes en modalidad ascenso para Empresas Sociales del Estado ¿Qué significa?

Médico utilizando un computador portátil y teléfono celular para visitar el internet (Crédito: Getty Images). A la derecha se encuentra el logo de la Comisión Nacional del Servicio Civil

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) confirmó que ya está recibiendo inscripciones para el proceso de selección Empresas Sociales del Estado 2, el cual oferta más de 3.000 vacantes divididas en las modalidades ascenso e ingreso en 98 entidades de salud del país.

Las Empresas Sociales del Estado (ESE) son centros sanitarios u hospitales que prestan servicio a la ciudadanía en distintas regiones de Colombia. Por medio de esta convocatoria, la CNSC busca reconocer el talento humano nacional mediante un concurso de méritos que promueve la igualdad de oportunidades, la inclusión y la transparencia en el acceso al empleo público.

Las inscripciones estarán disponibles hasta el 25 de junio, donde, en este caso, se analizarán las postulaciones para 216 vacantes en modalidad ascenso, es decir, para los funcionarios de las entidades que hacen parte de este concurso de méritos y que quieran seguir avanzando profesionalmente dentro de la entidad a la que están vinculados, en los siguientes niveles:

Nivel Vacantes Profesional 123 Técnico 37 Asistencial 56 Total 216

Asimismo, este concurso también cuenta con vacantes reservadas para servidores en condición de discapacidad, en concordancia con lo establecido en la Ley 2418 de 2024. Este concurso de méritos tiene la reserva del 7% de las vacantes para esta población.

¿Cómo postularse?

Podrá consultar estas ofertas a través del Sistema para Igualdad, el Mérito y la Oportunidad – SIMO, en la sección de Oferta Pública de Empleos de Carrera Administrativa convocados por las entidades que hacen parte del Proceso de Selección Entidades del Orden Nacional 2026, en el siguiente enlace:

https://simo.cnsc.gov.co/

Así entonces, siga estos pasos:

Regístrese para establecer su usuario y la contraseña o ingrese si ya tiene una cuenta. Consulte el empleo que se ajusta a su perfil e identifique el número de la Oferta Pública de Empleo de Carrera (OPEC) correspondiente. En esta encontrará la información general del cargo (dependencia, ciudad o municipio, número de vacantes); manual de funciones del empleo y requisitos específicos como estudios y experiencia. En el panel de control digite el número de la OPEC o seleccione la lista desplegable del campo convocatoria. Puede marcar como favorito o seleccionar la vacante de su interés para acceder al formulario. Haga clic en el botón confirmación de empleo. Le saldrán las opciones de pago de los derechos de participación.

Los derechos de participación tienen un valor de $87.550 todos los niveles jerárquicos, a excepción de los niveles técnico y asistencial, que tienen un costo de $58.499. Esta tarifa puede pagarse por PSE, ventanilla o corresponsal bancario.

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