¿Quién es el vendedor de panela que estuvo en la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella?

l vendedor de panela Luis Felipe Yagüe junto con el ministro de Comercio Mauricio Gómez y el presidente electo Abelardo de la Espriella. Fotos @don_luisfelipe

Tras un video que circuló en redes sociales en donde un vendedor de panela fue rechazado por uno de sus clientes por haber votado por Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales, el nuevo mandatario lo invitó a su posesión presidencial.

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¿Quién es el vendedor de panela que estuvo en la posesión de Abelardo de la Espriella?

Su nombre es Luis Felipe Yagüe, un distinguido vendedor de panela de 74 años que vende sus productos en Florencia, Caquetá, quien, ganó fuerza y relevancia tras la polémica que genero en redes sociales.

Dicho reconocimiento lo consolidó como una de las figuras más populares en redes sociales en el marco de las contiendas electorales.

Ya en la ceremonia de posesión de De la Espriella, compartió con altos mandatarios del mundo y grandes figuras de la política.

¿Cómo llegó Luis Felipe Yagüe a la investidura presidencial de Abelardo?

Lo sucedido con Yagüe se volvió tendencia en redes sociales, por lo que llegó rápidamente hasta el presidente Abelardo de la Espriella, quien sin pensarlo lo invitó a su posesión.

“Usted es orgullo de Colombia (...). Un colombiano al que hay que apoyar, al que hay que defender y al que hay que impulsar”, dijo el hoy mandatario de la República.

Tras estas declaraciones, se le comunicó a Luis Felipe que se le daría un traje para que pudiera asistir a la investidura en Cali, algo a lo que no dudó en reaccionar.

“Hoy recibo con muchísimo cariño el traje que vestiré para asistir a la posesión presidencial este viernes 7 de agosto. Es un momento muy especial que recibo con gratitud, humildad y el orgullo de seguir representando al campo colombiano”, afirmó.

Esta iniciativa impulsó la llamada estrategia ‘Ruta Milagro’, que beneficiará a los emprendedores y pequeños empresarios para fortalecer sus finanzas y crecimiento económico.

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