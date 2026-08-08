Conozca quiénes son los 117 presos trasladados por el INPEC a cárceles de alta seguridad

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) el traslado inmediato de 117 personas privadas de la libertad consideradas de alto perfil y vinculadas a distintos procesos y negociaciones de paz en el país.

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Los traslados fueron reubicados en establecimientos carcelarios de alta seguridad de ciudades como: Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne.

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Según el Gobierno, la medida busca reforzar el control dentro de los centros penitenciarios, fortalecer las condiciones de seguridad y limitar la capacidad de acción e influencia de las estructuras criminales desde los establecimientos carcelarios.

La decisión se enmarca entre las primeras acciones impulsadas por el Gobierno Nacional para retomar el control de las cárceles, fortalecer la autoridad del Estado dentro del sistema penitenciario y garantizar el cumplimiento de las disposiciones judiciales.