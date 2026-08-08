Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

08 ago 2026 Actualizado 13:05

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Justicia

Conozca quiénes son los 117 presos trasladados por el INPEC a cárceles de alta seguridad

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, ordenó el traslado de inmediato.

Ministerio de Justicia entregó nuevos vehículos al INPEC.

Ministerio de Justicia entregó nuevos vehículos al INPEC.

Ministerio de Justicia entregó nuevos vehículos al INPEC.
Añadir Caracol Radio en Google

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) el traslado inmediato de 117 personas privadas de la libertad consideradas de alto perfil y vinculadas a distintos procesos y negociaciones de paz en el país.

Lea también: Dos guardianes del INPEC están acusados de tratar de ingresar drogas a una cárcel en Medellín

Los traslados fueron reubicados en establecimientos carcelarios de alta seguridad de ciudades como: Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne.

Más información

Según el Gobierno, la medida busca reforzar el control dentro de los centros penitenciarios, fortalecer las condiciones de seguridad y limitar la capacidad de acción e influencia de las estructuras criminales desde los establecimientos carcelarios.

La decisión se enmarca entre las primeras acciones impulsadas por el Gobierno Nacional para retomar el control de las cárceles, fortalecer la autoridad del Estado dentro del sistema penitenciario y garantizar el cumplimiento de las disposiciones judiciales.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir