Las frases que dejó el discurso de Abelardo de la Espriella: aspectos clave para su Gobierno

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Abelardo de la Espriella dio su primer discurso como presidente de Colombia: esto dijo

Abelardo de la Espriella dio su primer discurso oficial como presidente de la República luego de que se juramentara ante el Congreso en la Arena de la Universidad Santiago de Cali. En su alocución, abordó diversos temas como política, economía relaciones exteriores, cambio de gobierno, orden público, corrupción, cultivos ilícitos, entre otros.

Vea aquí: “La paz sigue siendo una tarea pendiente”: Honorio Henríquez a Abelardo de la Espriella

Vea a continuación las frases clave de De la Espriella en su discurso:

Unidad y cambio de gobierno

“He venido a cerrar un largo capítulo de resignación nacional y a emprender la transformación profunda de nuestro destino”.

“Ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad”.

“Seré el presidente de todos los colombianos, de quienes me honraron con su voto y de quienes depositaron su confianza en otras opciones políticas”.

Orden público

“Tienen dos caminos: someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza decidida del Estado colombiano”

“En las próximas horas mi gobierno expedirá el listado de grupos narcoterrorista” .

. “La opción del diálogo está completamente agotada”.

“Aprendimos que cuando el gobierno respalda a la fuerza pública y cumple su deber, la violencia retrocede”.

“Ha llegado la hora de erradicar el flagelo de los cultivos ilícitos”.

Política

“En mi gobierno no se abrirá camino a una Constituyente de ninguna naturaleza” .

. “Todas las fuerzas políticas gozarán de las mismas garantías, nadie será perseguido por pensar distinto ni privilegiado por respaldar al Gobierno Nacional”.

“Respetaré la independencia de cada una de las ramas del poder público”.

Economía

Justicia

“Revisaré con absoluto rigor la naturaleza y los efectos de una jurisdicción que nació sin reconocer la voluntad popular”, haciendo referencia a la JEP.

“Mi relación judicial y personal con la rama estará regida por la colaboración armónica y el respeto recíproco”.

Lucha contrala corrupción

“No voy a tolerar ningún escándalo de corrupción por pequeño que sea”.

“Desde el gobierno vamos a usar la inteligencia artificial y las tecnologías de trazabilidad digital para fortalecer la transparencia”.

“A los corruptos, desde el día de mi victoria, mi equipo documentó la tarea de la corrupción que dejan. Toda la información será puesta a menos de la Fiscalía”.

Relaciones exteriores

“Fortaleceré la relación con todos los países del mundo y las alianzas estratégicas con naciones que compartes los valores de democracia y libertad humana”.

“Nuestro país será el primero para levantar su voz y condenar toda forma de totalitarismo y dictadura”.

“Suscribiré el Escudo de las Américas”.

Social

“Mi gobierno no tolerará ninguna de violencia contra mujeres y niños, todo el peso de la ley caerá”.

“Mi mayor fuente de angustia son los pobres, Dios sabe que es así y por ellos me la voy a jugar”.

Medioambiente

“Voy a implementar la fumigación con herbicidas de última generación que no causan daño a la salud humana, no contraviene el mandato de la Corte Constitucional y no afectan de ninguna manera el medioambiente”.

Religión y tradición

“El que está de rodillas delante de Dios jamás será vencido, porque el batallador peleará por él”.

“Mi gobierno librará la batalla cultural para recuperar el valor de la familia, el mérito, la disciplina, el respeto por la ley y la creencia en Dios”.

“Colombia volverá a reconocerse en sus mejores tradiciones, abierta al mundo, pero con su firme identidad”.

Uno de los momentos emotivos fue cuando recordó y resaltó a Miguel Uribe, excandidato presidencial que fue asesinado en Bogotá en medio de la contienda electoral.

Reviva el discurso de Abelardo de la Espriella aquí: