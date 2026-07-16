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16 jul 2026 Actualizado 12:53

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“No vamos a obedecer órdenes que violen la Constitución”: Quilcué ratificó su postura de oposición

Aida Quilcué, excandidata vicepresidencial y representante electa, anunció oposición al nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella: “Defenderemos la Constitución y los derechos”

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La nueva representante a la Cámara, Aida Quilcué, quien integró la fórmula presidencial junto al senador Iván Cepeda, se refirió al rumbo que tomará la oposición frente al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, la conformación de las mesas directivas y las tensiones internas del Pacto Histórico.

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Respecto al pulso por las nuevas mesas directivas, Quilcué recordó que durante el periodo en que fueron gobierno se lograron acuerdos con los distintos partidos. Aunque en esta ocasión prevé un panorama complejo debido a la actitud de sectores tradicionales, del Centro Democrático y del Gobierno, aseguró que intentarán presentar sus propuestas e iniciativas en el marco correspondiente.

En torno al no reconocimiento del triunfo de De la Espriella, una postura que ha sido reiterada por el presidente Gustavo Petro y Cepda, Quilcué reafirmó que se mantiene del lado de la oposición y expresó su preocupación frente al posible desconocimiento de la Constitución Política y las reformas políticas alcanzadas.

“Yo creo que han sido muy evidentes las respuestas que ha dado el presidente Gustavo Petro, frente a lo que ha ocurrido, y nosotros del movimiento indígena, porque yo no represento solamente los procesos sociales internos, aproximadamente 13 millones de colombianos que nos apoyaron”, señaló.

Quilcué ratificó que recurrirán a la desobediencia civil si es necesario, recordando que el movimiento indígena ya lo hizo en 2007. . “No vamos a obedecer órdenes que violen la Constitución Política y que vulneren a un sector importante del país”, aseveró.

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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