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16 jul 2026 Actualizado 12:54

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Si con la seguridad logra un camino de paz, bienvenido sea: Otty Patiño a Abelardo de la Espriella

Si con la seguridad logra un camino de paz, bienvenido sea: Otty Patiño a Abelardo de la Espriella

Si con la seguridad logra un camino de paz, bienvenido sea: Otty Patiño a Abelardo de la Espriella

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Otty Patiño, alto comisionado para la Paz, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar acerca de las medidas que adoptará el presidente electo, Abelardo de la Espriella, en materia de paz, una de ellas el eliminar las consejerías de paz.

“Si por la vía de la Consejería de la Seguridad logra encontrar un camino de paz similar al que nosotros estamos desarrollando, pues bienvenido sea. Consejería”, dijo.

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Cristina Navarro

Cristina Navarro

Cubre información judicial, derechos humanos, víctimas y temas relaciones con las entides creadas producto...

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