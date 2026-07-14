“No habrá procesos de falsa paz”: De la Espriella eliminará Consejería de Paz y otras dependencias

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció una nueva reestructuración de la Presidencia de la República, que incluye la eliminación y transformación de varias dependencias.

Serán eliminadas la Consejería Presidencial para la Reconciliación Nacional, cuyas funciones pasarán a los ministerios del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores; y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH), cuyas competencias serán asumidas por los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Defensa.

Además, desaparecerá la Unidad de Implementación del Acuerdo Final, cuyas funciones pasarán al Comisionado Nacional de Seguridad. También será eliminado el cargo de Comisionado para la Paz.

Entre tanto, la Consejería para las Regiones no desaparecerá, sino que será transformada en la Gerencia para las Regiones, como parte de la reorganización administrativa anunciada por el mandatario electo.

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