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05 ago 2026 Actualizado 17:52

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¿Qué pasará con los PDET si se elimina la ART? Director Raúl Delgado analizó el futuro de la agencia

Raúl Delgado Guerrero, director de la Agencia de Renovación del Territorio de Colombia, defendió la gestión de la entidad ante el anuncio de supresión por el nuevo gobierno.

¿Qué pasará con los PDET si se elimina la ART? Director Raúl Delgado analizó el futuro de la agencia

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En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Raúl Delgado Guerrero, director de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), se pronunció sobre la viabilidad y el legado de la entidad luego de que se pusiera sobre la mesa su posible eliminación.

Tal como explicó Delgado, “el 13 de julio, el señor presidente electo anunció la supresión de varias entidades del Gobierno Nacional, entre ellas las agencias de la Presidencia de la República”, a las que se encuentra adscrita la ART.

El director recordó que la ART fue creada en el 2015 dentro del proceso de paz que se suscribió entre las extintas FARC y el gobierno de la administración de Juan Manuel Santos.

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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