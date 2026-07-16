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16 jul 2026 Actualizado 10:13

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6AM W6AM WTema del día

¿Quién cree que ganará la final del Mundial, Argentina o España?

Opine con nuestro tema del día en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo.

Lamine Yamal y Lionel Messi. Fotos: (Photo by Rob Newell - CameraSport via Getty Images) / (Photo by Tom Weller/picture alliance via Getty Images)

Lamine Yamal y Lionel Messi. Fotos: (Photo by Rob Newell - CameraSport via Getty Images) / (Photo by Tom Weller/picture alliance via Getty Images)

Lamine Yamal y Lionel Messi. Fotos: (Photo by Rob Newell - CameraSport via Getty Images) / (Photo by Tom Weller/picture alliance via Getty Images)
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1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

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