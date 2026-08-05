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“O es Estados Unidos o es China”: Nate Morris, futuro embajador de EE. UU. en Colombia, ante Senado

Nate Morris, nominado para ser embajador de Estados Unidos en Colombia, aseguró ante el Senado que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, le manifestó un “absoluto compromiso” de retirar a Colombia del memorando de entendimiento relacionado con la Ruta de la Seda de China.

Morris compareció ante el Senado estadounidense acompañado por su esposa y por la exministra de Relaciones Exteriores Carolina Barco, su suegra.

Durante su intervención aseguró que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, le expresó que existe un “absoluto compromiso” de retirar a Colombia del memorando de entendimiento relacionado con la Iniciativa de la Franja y la Ruta, conocida como la Ruta de la Seda.

“O es Estados Unidos o es China”, afirmó Morris.

En su comparecencia, Morris también presentó las tres prioridades que tendrá en la relación entre Estados Unidos y Colombia, en caso de ser confirmado en el cargo: 1) frenar el flujo de drogas; 2) expandir las oportunidades económicas entre ambos países; y 3) ayudar a los ciudadanos estadounidenses que visitan Colombia.

Como parte de la agenda sobre la relación entre Colombia y Estados Unidos, este sábado el congresista demócrata Gregory Meeks participará en la Universidad Santiago de Cali en un conversatorio sobre geopolítica en el hemisferio occidental. Allí conversará con el alcalde de Cali, Alejandro Eder, en un encuentro orientado a fortalecer los puentes con el Partido Demócrata.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: