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05 ago 2026 Actualizado 17:48

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Habla exinterventora sobre polémico contrato de ambulancias fluviales en Leticia

Habla en 6AM W, Lina Baracaldo, exinterventora sobre polémico contrato de ambulancias fluviales en Leticia.

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Claudia Camila Vargas

Claudia Camila Vargas

Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...

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