Habla exinterventora sobre polémico contrato de ambulancias fluviales en Leticia
Habla en 6AM W, Lina Baracaldo, exinterventora sobre polémico contrato de ambulancias fluviales en Leticia.
Habla exinterventora sobre polémico contrato de ambulancias fluviales en Leticia
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Claudia Camila Vargas
Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...