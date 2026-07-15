“Aquí no se está cobrando nada”: Centro Democrático por falta de apoyos para presidir el Senado

En diálogo con Caracol Radio, el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, habló sobre los acuerdos que están pactando los partidos políticos para definir las mesas directivas del Congreso de la República.

Y luego de que se conociera que el senador del Partido de La U, Alfredo Deluque, tendría las mayorías para ser el presidente del Senado durante el primer año del nuevo Congreso, y no el senador del Centro Democrático, Honorio Henríquez, Vallejo se pronunció.

“Aquí no hay un pulso, yo no creo que haya una puja como tal. Este partido, ustedes se dieron cuenta, el país se dio cuenta de que inmediatamente la candidata Paloma Valencia no ganó en primera vuelta salimos a apoyar decididamente, ese mismo domingo 31 de mayo, al doctor Abelardo de la Espriella”, dijo.

Además, indicó que esperará las negociaciones de los compromisarios de los partidos políticos.

“El partido decidió aspirar a la presidencia del Senado, al aspirar a la presidencia del Senado era evidente y natural que no podíamos aspirar a la presidencia de la Cámara, no se puede hacer eso. Un código de honor en el mundo del Congreso de la República es que el partido que presida el Senado no puede, simultáneamente, presidir la otra corporación, en este caso la Cámara”, explicó.

Vallejo agregó que la asignación de las dignidades en el Congreso de la República “obedece a un criterio netamente aritmético y no político”.

“Yo creo que no es correcto decir que el Centro Democrático se queda sin lo uno, sin lo otro, entre otras cosas porque no se han terminado las rondas de negociación o de acuerdos. Aquí no se está cobrando absolutamente nada, nosotros somos un partido coherente”, señaló.

¿Por qué Daniel Briceño perdió apoyo para presidir la Cámara de Representantes?

Sobre el acuerdo que llevaría a que Daniel Briceño perdiera la presidencia de la Cámara de Representantes en el primer año del nuevo Congreso, Vallejo dijo que el representante “es un hombre muy importante para el partido”.

“Será la bancada la que al final, en un ejercicio de respeto hacia la bancada, y si Daniel va a aspirar a la presidencia de la Cámara, por supuesto que tendrá el apoyo incondicional del Centro Democrático y será una discusión al interior de la bancada”, aclaró.

Y agregó que es equivocado decir que se le está cobrando algo a Briceño o que “lo están dejando solo”.

“El mismo Daniel reconoció y lo dijo, mire, el partido tomó una decisión legítima que es aspirar a la presidencia del Senado, al aspirar a la presidencia del Senado pues, obviamente, para el primer año no se aspiraría a la presidencia de la Cámara, tema que está por discutirse”, concluyó.