¿Hacia dónde apunta la estrategia de la desobediencia civil y desconocer resultados electorales?

En Hora20 el análisis al estado de negación del presidente saliente y el excandidato a la presidencia, Iván Cepeda ante un nuevo gobierno, la insistencia en la desobediencia civil y en calificar de ilegítimo el gobierno de Abelardo de la Espriella. Después, una mirada a la posesión presidencial que se proyecta será en una guarnición militar en Popayán. Al final, las escandalosas cifras en la Nueva EPS.

Lo que dicen los panelistas

Poly Martínez, periodista y columnista, aseguró que el Gobierno trabaja supuestos vs. la realidad, “lo que se hace es un Estado de opinión. Hay temas institucionales, pero al tiempo un Estado de opinión para movilizar una población y mantener una tensión”. Destacó que la salida de Lucio, “que asumo fue acordada con el presidente electo, eso no se dice en vano. Esto genera Estado de opinión, genera movilización y deteriora la tranquilidad”.

Sobre los simbolismos y la posesión de Abelardo de la Espriella en una guarnición militar, dijo que cada símbolo puede llevar a tener más violencia, “para la población en general el recinto es el Congreso, la Plaza de Bolívar y al ir a guarnición militar, esa representación no es necesariamente mejor”.

Gabriel Cifuentes, abogado, exsecretario de transparencia de la presidencia y columnista, comentó que en lo jurídico la Corte Constitucional ha planteado causales y razones por las cuales se invoca desobediencia civil a pesar de que no sabemos qué va a hacer el Pacto, “la desobediencia civil no tiene efecto jurídico ante la elección de Abelardo. Jurídicamente el tema no va por ahí. La palabra clave es legitimidad, si no se reconoce como legítimo un presidente, no se reconocen decisiones que tome, por ejemplo”. Indicó que el proceso de empalme seguramente va a destapar ollas de un Gobierno que sí ha estado involucrado en corrupción profunda, “en esa medida, este llamado a desobediencia y falta de legitimidad del gobierno, le resta legitimidad a cualquier hallazgo, por más legítimo que sea”.

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De otro lado, dijo que la única narrativa para la movilización social será la desobediencia civil y desconocer un gobierno, “donde estallarán las crisis que se han incubado. Genera tristeza porque esto anticipa cuatro años de escenario político hostil”.

Santiago Vargas, sociólogo y columnista en El Espectador, explicó que el problema de la nacionalidad estadounidense de Abelardo de la Espriella tiene la particularidad de que para recibirla toca hacer un juramento donde se declara lealtad por encima de demás patrias, “la estrategia de Cepeda y de Petro son diferentes. La de Petro es desconocer resultados y eso es una patada a un sistema que también lo eligió a él. Se trata de una estrategia para hacer oposición calcada de Trump y Bolsonaro, mientras tanto, Cepeda llama a desobediencia, pero sí reconoce resultados”. En esa medida, dijo que la desobediencia no es una medida antidemocrática, “la Corte Constitucional reconoció su legitimidad y el llamado a desobediencia civil es legítimo, pero no se han agotado los canales normales. Hay reclamos legítimos como la doble nacionalidad o persecución a oposición”.

Sobre la posesión, recordó que en la posesión de Petro, se habló del pueblo, “él buscaba representar el primer presidente popular. La cosmovisión de Abelardo al posesionarse ante militares es que concibe una guerra entre buenos y malos”.

Rafael Nieto, senador electo del Centro Democrático, recordó que en la primera vuelta Petro no reconoció los resultados y tampoco Cepeda, “ellos se demoraron en reconocer”. Sobre un punto como el de la extradición, dijo que si a Petro lo solicitan en extradición, se cumplen trámite y se avala por parte de la Corte, “aunque política se debe estudiar por parte del presidente esa medida. Legitimidad de la elección de Abelardo proviene de ganar elecciones, las ganó por una mayoría pequeña, pero suficiente y por tanto de ahí proviene su legitimidad. Si hay duda sobre legalidad de la elección, hay mecanismos jurídicos para solucionarlo”.

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Advirtió que la desobediencia civil nace como figura de alguien que no cumple una norma que se presume injusta y por tanto piensan que cumplir con la norma, perpetúa la injusticia, “pero hoy no se discute legalidad de norma. La otra condición de la desobediencia civil es que se asume las consecuencias de no seguir la norma jurídica que desobedece. Cepeda parece querer alegar a su favor las ventajas de la desobediencia, pero no las desventajas”.

Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, aseguró que el panorama de desconocimiento de miembros del gobierno comenzó con las declaraciones de Carlos Alonso Lucio al decir que extraditaría al presidente, “eso sorprendió a todo el mundo, pero sobre todo al mismo presidente porque ellos dijeron que aceptaban resultados del escrutinio y al verse esto entraron a desconocer y se anuncia la demanda de nulidad electoral ante Consejo de Estado con medida cautelar que pide aplazar la posesión presidencial, pero esto es soñar, esto no va a suceder. No veo a los argumentos de la demanda con la fuerza suficiente para llegar a una nulidad”.

Advirtió que cuando se habla de ilegitimidad, se justifica una demanda de nulidad, “ellos advierten cuatro causales: doble nacionalidad, la intervención de agentes extranjeros, el tema de extradición etc. En una democracia, lo que hace al perdedor es declararse en oposición y la oposición es plantear programas alternos y en miras conquistar el poder. La desobediencia civil es un léxico inapropiado”.

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