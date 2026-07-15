“Pedimos un diálogo directo con Abelardo de la Espriella”: Ramelli presidente de la JEP

Bogotá

El presidente de la Jurisdicción Especial para La Paz magistrado Alejandro Ramelli, invitó al presidente electo Abelardo de la Espriella a sostener un diálogo directo, constructivo y respetuoso para conversar sobre esta justicia transicional que nació producto del Acuerdo de Paz del año 2016.

“Obviamente el mensaje de la jurisdicción es a fortalecer la institucionalidad que ha venido aplicando rigurosamente el Acuerdo de Paz. Nosotros estamos prestos a hacer una reunión con el nuevo gobierno, con el equipo que el señor presidente electo designe y creo que esa es la lógica de la jurisdicción, de un diálogo constructivo, respetuoso, dentro del marco de nuestras competencias y la autonomía judicial”.

El magistrado Alejandro Ramelli aseguró que es clave esa conversación el gobierno entrante porque muchos funcionarios designados han dicho muchas cosas sobre la JEP y es necesario tener un canal y una única información para saber cuál será la hoja de ruta a seguir con la implementación del Acuerdo de Paz que firmó el Estado colombiano en el año 2016 en los próximo 4 años.

¿Qué dijo el presidente de la JEP sobre la salida del país de Rodrigo Londoño?

Al consultarle sobre el permiso de salida del país de Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’ el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz fue claro al decir que todas las actuaciones de esta justicia están soportadas en la ley.

“Si los colegas consideran que los requisitos se cumplen estrictamente según la ley, no tienen opción. Hay que concederlo, es que la ley lo otorga. Por otra parte, ese permiso se solicitó mucho antes de incluso la emisión de la sentencia, mucho antes de la segunda vuelta presidencial, y los colegas consideraron que se cumplían todos los requisitos legales y efectivamente el señor Londoño, como ustedes les consta, pues regresó al país, suscribió al acta, y pues toda la actuación fue completamente ceñida al marco constitucional vigente”.

El presidente de la JEP recordó que no solo a exfarc le dan permisos para salir del país. En lo que va del 2026 se han dado permiso a 20 comparecientes de la Fuerza pública, entre ellos a un general retirado del Ejército, a un agente del Estado y a un tercero civil.