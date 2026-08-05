“Siempre fue modesto, no lo enfermó nunca la fama”: Jorge Antonio Vega recuerda a Alfonso Lizarazo

Jorge Antonio Vega, una de las grandes leyendas de la radio, exdirector de Caracol Radio, pasó por los micrófonos de 6AM W con Julio Sánchez Cristo y habló sobre el talento y la inmensa trayectoria de Alfonso Lizarazo.

“La cantidad de recuerdos que se me acumularon en este instante acá”, dijo al escuchar algunas cortinillas de sus programas radiales.

Sobre Alfonso Lizarazo fue enfático en mencionar que cuando llegó a Nuevo Mundo tuvo “un soporte grandioso, una persona que lo ayudó, que lo orientó, porque era su paisano. Se llamaba Julio Nieto Bernal”, dijo.

“Alfonso comenzó como operador cuando no llegaba el locutor, él leía el noticiero. La verdad es que él entró a la Nuevo Mundo como operador de sonido, lo que llamábamos control. Y con las orientaciones de Julio pasó al micrófono, y en el micrófono pues le fue muy bien”, contó.

Asimismo, detalló que tiene un concepto de Lizarazo muy especial: “Fue un hombre modesto siempre, llegó a la política, llegó a ser senador y siempre modesto, es decir, no lo enfermó nunca la fama, el poder, nada, siempre. Y además que utilizó su tremenda sintonía para ayudar con obra social, las escuelitas, fue una campaña muy bella”.

Por otro lado se mostró muy emotivo por todo lo que vivió en Caracol: “Para mí esto es una satisfacción personal enorme, por la historia de tantos años de mi vinculación con Caracol y todo lo que hice, aparte de ser director dos veces, la producción de mis programas, el último del programa musical, artístico, humorístico y de concurso, etc”.