General Pedro Méndez descartó una nueva entrada masiva a España el próximo 15 de agosto

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General Pedro Méndez descarta una nueva entrada masiva a España el próximo 15 de agosto

El general español Pedro Méndez de Vigo y Montojo, especialista en caballería y con amplia experiencia en misiones internacionales de la Unión Europea, la OTAN, Bosnia, Somalia y El Salvador, analizó en 6AM W de Caracol Radio la crisis migratoria ocurrida en Ceuta y las versiones que circulan sobre una posible nueva entrada masiva de migrantes el próximo 15 de agosto.

El oficial aseguró que la incursión masiva representó una vulneración de la soberanía española y consideró que este tipo de hechos responden a una estrategia de presión política mediante los flujos migratorios.

¿Habrá una nueva entrada masiva el 15 de agosto?

Frente a los mensajes que circulan en redes sociales sobre una posible nueva incursión migratoria el próximo 15 de agosto, el general consideró que ese escenario es poco probable.

Según explicó, una operación de estas características perdería el factor sorpresa y requeriría nuevamente el respaldo del Gobierno de Marruecos, lo que dificultaría su ejecución.

“Yo creo que es difícil porque estos movimientos tienen su efecto sorpresa y, en este caso, ya no se daría.”

En desarrollo...

Escuche la entrevista completa AQUÍ: