La Asociación de Transportadores de Carga calificó las vías del Chocó como zonas de guerra

Medellín

La Asociación de Transportadores de Carga, ATC, aseguró que las vías que comunican a Quibdó con Pereira y Quibdó con Medellín se convirtieron en zonas de guerra y que es “otro mundo lo que vive un departamento que por generaciones ha sido el olvido de toda forma de gobierno”.

Desde el gremio de los transportadores de carga por carretera están haciendo un llamado especial al presidente Gustavo Petro y al electo Abelardo de la Espriella, para que no utilicen esta grave situación con fines políticos y que actúen para solucionar las necesidades que tienen las comunidades y la seguridad para quienes se desplazan por estos corredores viales.

En 6AMW de Caracol Radio, el líder gremial de ATC, Ánderson Quiceno, dijo que “Las rutas de terror para los camioneros son las vías que van a Quibdó, la que sale de Medellín al Bajo Cauca y Caucasia, la vía a la Soberanía y la Vía Panamericana”.

Convocaron al mandatario en ejercicio y al próximo presidente para que piensen en la sociedad.

Requirieron a la comunidad internacional, como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que proteja al pueblo chocoano, además de los transportadores.

Anderson Quiceno, CEO de la Asociación, insistió en que “en estos últimos cinco años las vías que van de Quibdó a Pereira y Medellín son las más complejas en cuanto a orden público y a la situación de bloqueos que se viven a raíz del actuar de diferentes comunidades, facciones delictivas y los grupos armados al margen de la ley, como lo es el ELN”.

Cierres de larga duración

Según ATC, los cierres en estos ejes de viajes, a diferencia de otras regiones de Colombia, son extensos; en algunas oportunidades se han tenido afectaciones por una semana, dos semanas, meses y se tienen registros de hasta 60 días.

Infraestructura

Anderson Quiceno explicó que otra de las dificultades que se tiene en la actualidad es la afectación a la infraestructura vial, tanto en las vías del Eje Cafetero hacia Quibdó como las que comunican también a la capital del Chocó con el departamento de Antioquia.

Para el CEO de ATC, “Son vías que técnicamente y en el papel están pavimentadas hace años, pero para nadie es un secreto que son unas verdaderas trochas”.

Orden público

Sobre las recientes alteraciones de orden público y el secuestro de 45 personas en la vía que comunica a Medellín con Quibdó, “es un problema que tiene que resolverse con prontitud en procura de la competitividad de la región y de la mejora social de la comunidad chocoana y los actores del transporte, que son las primeras víctimas de esta situación.

Incremento en los valores

Agregó Ánderson Quiceno que los costos se han incrementado: “Se ha aumentado un 172 por ciento en el costo de los camioneros por pasar por Pereira y usar esa vía”.

Dijo el líder del gremio de los transportadores que es necesario que este panorama mejore para el beneficio de las comunidades y que no se convierta simplemente en afectaciones al orden público para despedir o dar la bienvenida a un presidente.