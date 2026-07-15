Renunció el gerente general de Hidroituango, Alejandro Arbeláez

Medellín

Alejandro Arbeláez, gerente general de Hidroituango, renunció a su cargo, el cual deja a partir de hoy, 15 de julio de 2026.

Como parte de su balance, el saliente gerente explicó: “Recibimos una empresa inmersa en controversias jurídicas y contractuales; hoy entregamos una organización fortalecida en lo técnico, lo jurídico y lo financiero, con utilidades por primera vez en su historia, con ingresos cuantiosos y permanentes y, más importante aún, con un papel protagónico en el desarrollo de Antioquia”.

Su principal logro es la conciliación con EPM.

Entre los logros que destaca la Sociedad Hidroituango sobre su gerencia, se encuentra la conciliación que se obtuvo hace pocos meses con Empresas Públicas de Medellín, luego de un conflicto que comenzó en 2018, debido a incumplimientos por parte de EPM en el contrato de construcción, situación que fue valorada en el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín.

Esta conciliación fue promovida por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y liderada por los gerentes de la Sociedad, Alejandro Arbeláez, y de EPM, John Maya. Con ella se permitió actualizar las reglas contractuales del Proyecto Hidroeléctrico Ituango a la realidad de la obra, desbloquear la remuneración a favor de la Sociedad y crear las condiciones para que la empresa comenzara a recibir ingresos por primera vez desde su creación.

Ingresos operacionales

Luego de 27 años de existencia, por primera vez esta Sociedad comenzó a recibir ingresos operacionales procedentes de la explotación de la Central Hidroeléctrica Ituango.

Destaca esta entidad que en 2025 la empresa recibió por este concepto más de $442 mil millones, mientras que durante el primer semestre de 2026 se generaron ingresos ordinarios y extraordinarios por 1.67 billones de pesos.

Esta empresa cerró su primer semestre del presente año con ingresos ordinarios y extraordinarios por $1.69 billones de pesos, que representan utilidades antes de impuestos de $1.68 que quedan a disposición de los accionistas en su asamblea semestral de septiembre próximo.

Utilidades para proyectos estratégicos

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, había indicado que la administración seccional, como socia mayoritaria de la empresa, destinará una parte significativa de estas utilidades a proyectos estratégicos como el Túnel del Toyo, el nuevo Ferrocarril de Antioquia y la estructuración del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado para Antioquia y la subregión de Urabá.

Transferencia ágil de recursos

Desde la Sociedad Hidroituango indicaron que “otro de los cambios estructurales impulsados durante esta administración fue la reforma estatutaria que permitió hacer dos cierres financieros al año, un esquema que habilita transferir de manera más ágil los beneficios económicos a sus accionistas”.

Lo que representa esta determinación es la agilidad en la capacidad de inversión, facilitando la ejecución oportuna de proyectos estratégicos para el departamento y convirtiendo a la Sociedad en una de las principales fuentes de recursos para financiar obras de alto impacto regional.

Obras por impuestos

La actual gerencia logró convertir la mitad de las obligaciones tributarias de la compañía en inversiones directas para los territorios con mayores necesidades.

Durante 2026, la Sociedad aprobó una inversión de $85.000 millones en el mecanismo de Obras por Impuestos, convirtiendo a esta empresa como el aportante principal del país a través de este mecanismo, “consolidando un modelo que combina eficiencia tributaria con impacto territorial y fortaleciendo su papel como aliado del desarrollo regional”, explicaron desde esta entidad.

Los recursos de Obras por Impuestos se invirtieron en 10 proyectos de salud, educación, vías, acueductos y prevención y atención de desastres con impacto en 55 municipios de Antioquia.

El saliente gerente, Alejandro Arbeláez, explicó que “la Sociedad Hidroituango deja de ser una empresa problema, para convertirse en la nueva joya de la corona de Antioquia, no solo por su rentabilidad, sino, y fundamentalmente, por ser la empresa financiadora del progreso regional con obras como el túnel del Toyo y, próximamente, el nuevo ferrocarril de Antioquia y el acueducto de Urabá”.