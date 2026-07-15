Presidente del Concejo de Medellín denuncia presunta fuga masiva de cabecillas de cárcel de Itagüí

Concejal de Medellín, hace denuncia sobre presunta fuga masiva de cárcel de Itagüí.

Medellín, Antioquia

Alejandro De Bedout, presidente del Concejo de Medellín, denunció formalmente ante la Fiscalía un presunto plan de fuga masiva desde el Establecimiento Penitenciario y Carcelario La Paz, ubicado en el municipio de Itagüí, que involucraría a los principales cabecillas de la criminalidad organizada del Valle de Aburrá antes de la posesión del presidente Abelardo de la Espriella, el próximo 7 de agosto.

Según la denuncia, la operación contaría con apoyo logístico externo, incluyendo vehículos y personal ajeno al establecimiento penitenciario. De Bedout exigió a las autoridades verificación inmediata y medidas urgentes para evitar que los máximos líderes de las estructuras criminales escapen.

Entre los reclusos de mayor perfil que se encuentran allí se resalta: alias ‘Douglas’, ‘Lindolfo’, ‘Tom’, ‘Carlos Pesebre’, ‘Albert’ y ‘Naranjo’ considerados los máximos cabecillas de la criminalidad organizada en el Valle de Aburrá.

Cabe hacer mención de que la cárcel de Itagüí alberga desde hace años a la denominada Mesa de Itagüí, espacio en el que el Gobierno Nacional negocia desde 2023 con voceros de las principales bandas del Valle de Aburrá.

En ese contexto, la Fiscalía, mediante la Resolución 00072 de 2026, suspendió las órdenes de captura contra 23 cabecillas a solicitud de la Consejería Comisionada de Paz. Sin embargo, el 20 de mayo pasado el Consejo de Estado reactivó las capturas contra al menos 7 de ellos precisamente por riesgo de fuga.