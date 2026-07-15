“El juego de Argentina le viene mejor a España”: Dani Garrido, periodista deportivo

La Selección de futbol de España clasificó para la final del Mundial tras dar la sorpresa ante la favorita, Francia, con una contundente victoria en la semifinal disputada en el estadio de Dallas.

El equipo de Luis de la Fuente neutralizó a una selección francesa repleta de talento ofensivo, controló un partido con pocas ocasiones y se clasificó merecidamente para la final del domingo gracias a los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro.

Por lo pronto, España espera a conocer a su rival con el que disputará la final el próximo domingo 19 de julio. Este se definirá entre Argentina e Inglaterra.

En la previa a este partido, el reconocido periodista deportivo español, Dani Garrido habló en el programa 6AM W de Caracol Radio.

Noticia en desarrollo

Escuche Caracol Radio EN VIVO aquí: