Mercado de fichajes Liga Colombiana 2026-2: Movimientos destacados de la bolsa de jugadores

Luego de la participación y eliminación de la Selección Colombia del Mundial de la FIFA 2026, la atención se centra en la Liga Colombiana, que comenzará competencia el próximo viernes 24 de julio.

Antes del inicio de la competencia, la bolsa de jugadores ha tenido bastante movimiento. La mayoría de los equipos han sufrido altas y bajas para esta temporada, buscando conquistar el título.

En este mercado de fichajes, hay algunos movimientos que han llamado la atención del fútbol profesional colombiano, pues equipos como Millonarios, Junior y América han comenzado a armar sus equipos para enfrentar el segundo semestre.

Mercado de fichajes Liga Colombiana

Millonarios ha tenido cambios importantes en su plantilla; para este semestre se confirmó la salida de Guillermo de Amores, Nicolás Giraldo, Jorge Cabezas Hurtado, Álex Castro y Diego Novoa.

Mientras que se confirmó la incorporación de Andrey Estupiñán,quien fue el goleador del torneo Apertura con el Deportivo Pasto; el arquero Javier Burrai, procedente de Sarmiento de Junín.

Además de la llegada de James Aguirre, del Once Caldas, Francisco Chaverra, del Medellín. Igualmente, Daniel Ruiz regresa a Millonarios luego de dos temporadas en el CSK de Moscú.

América de Cali

El América de Cali, que venció a Pumas como parte de su pretemporada, anunció la llegada de Luis Quiñones, jugador de 34 años que llega procedente de Pachuca. Además de las incorporaciones de Juan Pablo Montoya, Yani Quintero, y Yhormar Hurtado.

Igualmente, se anunció el regreso de Brayan Córdoba, proveniente del Cúcuta Deportivo, y quien ya había vestido los colores de la Mechita en 2023.

Junior de Barranquilla

El bicampeón de la Liga Colombiana se reforzó pensando en un nuevo título, llevándose a una de las principales figuras de Independiente Medellín, el argentino Francisco Fydriszewski.

El defensor Pablo Ortiz, que llega cedido del FC Banik Ostrava, de la Liga de República Checa, y se une al equipo, luego de la baja que sufrió con la salida del uruguayo Lucas Monzón.

Atlético Nacional

Atlético Nacional se reforzó desde la dirección técnica, con la llegada de Lucas González al banquillo, proveniente de Deportes Tolima.

En cuantp a jugadores, el equipo sufrió la salida de dos de sus arqueros: David Ospina y Harlen Castillo, quien firmó con Gimnasia y Esgrima de La Plata. Para cubrir estas salidas, se espera la confirmación oficial de la llegada de un viejo conocido, Franco Armani, que llegaría desde River Plate al arco verdolaga.