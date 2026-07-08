Fydriszewski será refuerzo del Junior: “Vengo muy contento e ilusionado”

Junior de Barranquilla está muy cerca de oficializar su primer refuerzo para la nueva temporada. El delantero argentino Francisco Fydriszewski arribó a la capital del Atlántico para presentar los exámenes médicos y ultimar los detalles de su incorporación al conjunto rojiblanco, luego de su paso por Independiente Medellín, donde fue uno de los atacantes más destacados del campeonato.

El atacante de 33 años, conocido como ‘El Polaco’, llega tras una destacada campaña en el fútbol colombiano. Durante el segundo semestre de 2025 terminó como máximo goleador de la Liga con 12 anotaciones, registro que compartió con Luciano Pons, y además dejó una importante producción ofensiva en el DIM, despertando el interés de varios clubes antes de que Junior acelerara las negociaciones.

Le puede interesar: Falcao: “Nuestro fútbol no puede fomentar vagos, ni mediocridad”

A su llegada al aeropuerto Ernesto Cortissoz, Fydriszewski no ocultó su entusiasmo por vestir la camiseta del vigente bicampeón del fútbol colombiano. “Estoy contento y muy ilusionado. Que un equipo bicampeón te venga a buscar dice que hice las cosas medianamente bien para hacer que se fijen en mí”, afirmó ante los medios de comunicación.

El delantero también reveló que la llamada del entrenador Alfredo Arias fue determinante para aceptar la propuesta del club barranquillero. “El profe (Alfredo Arias) me llamó y ahí se pusieron de acuerdo entre los clubes. Espero que en los exámenes se dé todo bien y sumarme al grupo lo antes posible, que es lo que más quiero”, expresó, dejando claro que su prioridad es integrarse rápidamente al plantel.

También lea aquí: Pibe Valderrama dejó una indirecta a Néstor Lorenzo tras eliminación de Colombia del Mundial 2026

Más adelante explicó con mayor detalle cómo se produjo la negociación y por qué decidió cambiar de equipo pese a sentirse cómodo en Medellín. “Junior se interesó muchísimo en mí, yo estaba bien en Medellín, pero es una propuesta de otro grande. El profe me llamó y eso también a mí me motivó. Después se pusieron de acuerdo entre los clubes. Son necesidades que también tiene el Medellín de recibir dinero. Son decisiones y vengo muy contento y muy ilusionado”, comentó.

Fydriszewski también habló sobre la competencia que encontrará en el frente de ataque, donde compartirá plantel con el paraguayo Guillermo Paiva, elogió por su trayectoria. Lejos de mostrarse preocupado, aseguró que buscará ganarse un lugar con trabajo diario. “Yo vengo a aportar desde donde me toque. Va a ser una competencia sana porque vienen de dos campeonatos muy importantes. Yo vengo a hacer mi trabajo en silencio y toque donde me toque siempre voy a apoyar”, señaló.

Le puede interesar: Néstor Lorenzo tras la eliminación de Colombia del Mundial: “No convertir goles se paga”

Asimismo, el atacante destacó que vestir la camiseta de Junior representa una gran responsabilidad, aunque considera que se trata de un desafío positivo. Para el argentino, llegar a un equipo que viene de conquistar dos títulos consecutivos significa asumir una “presión linda”, además de tener la oportunidad de jugar ante una de las aficiones más apasionadas del país.

Con la confirmación del accionista Fuad Char Abdala sobre el avance de la operación, el club solo espera superar los exámenes médicos y la firma del contrato para hacer oficial la incorporación del goleador. Formado en las divisiones menores de Newell’s Old Boys, Fydriszewski también ha defendido los colores de Argentinos Juniors, CD Lugo de España, Barcelona de Ecuador, Deportes Antofagasta de Chile, Liga Deportiva de Portoviejo y San Lorenzo de Almagro, antes de consolidarse en el Independiente Medellín, donde volvió a demostrar su capacidad goleadora y ahora buscará repetir ese rendimiento con la camiseta del Junior.