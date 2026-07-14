Jhomier Guerrero sale del Junior: Revelan motivos detrás de su polémica salida del bicampeón

En las últimas horas se conoció la situación que vive el Junior de Barranquilla con uno de los jugadores que fueron claves para conseguir los últimos dos títulos de la Liga Colombiana; se trata del lateral derecho Jhomier Guerrero, quien formaba parte del equipo desde principios de 2025.

La salida de Guerrero del cuadro barranquillero no se habría dado en los mejores términos, pues según reveló el periodista Carlos Alemán, en el programa Bankeados de As Colombia, el equipo no esperaba que jugador rechazara la renovación y no tenía contemplado buscar un lateral derecho para esta temporada.

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Polémica salida de Jhomier Guerrero del Junior de Barranquilla

Según reveló el periodista Carlos Alemán en Bankeados, programa de As Colombia, la salida del jugador se habría dado en medio de polémicas, pues el equipo no quería dejarlo salir, por lo que le hizo una muy buena oferta para que siguiera en el club, pero la propuesta habría sido rechazada por el jugador, quien incluso quiso irse como agente libre.

De acuerdo con Alemán, la situación habría sido la siguiente: el Junior “habría ofrecido un muy buen contrato para que se quedara en Barranquilla, pero él dijo no. Y si no me voy libre”. Igualmente, se reveló que su salida no se habría dado por un tema personal, como se había reportado.

“En Junior están molestos con el jugador, porque dicen que no era la forma, ni el momento de salir. Además, porque Junior siempre lo quiso mantener en su nómina, y Junior le ofreció un muy buen contrato”, aseguró el periodista en medio del programa.

Debido a esta inesperada salida, el equipo cubriría esta posición con el jugador juvenil y suplente Daniel Socarras, quien en la última temporada solo disputó 3 minutos.

Guerrero estaría cerca de llegar a Millonarios

Luego de su salida del Junior, se ha hablado sobre un acuerdo para la llegada del jugador a Millonarios, uno de los equipos que más refuerzos ha anunciado para este nuevo semestre.

Guerrero se sumaría a la contratación de Andrey Estupiñán, Javier Burrai, James Aguirre, Francisco Chaverra, y Daniel Ruiz en el cuadro ‘Embajador’. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente su contratación.

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