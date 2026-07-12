América de Cali empezó con victoria la pretemporada frente a Pumas: Resumen del partido

América de Cali inició con pie derecho su gira de preparación en territorio mexicano al derrotar 1-0 a Pumas en su primer compromiso amistoso internacional. El conjunto escarlata mostró solidez durante los 90′ minutos y consiguió una victoria que le permite seguir tomando ritmo de competencia antes del inicio de la temporada oficial.

Resumen del partido

El primer tiempo fue muy equilibrado, con ambos equipos disputando la posesión del balón y generando aproximaciones sobre las dos áreas. Sin embargo, el conjunto vallecaucano fue más efectivo y encontró la ventaja al minuto 35 gracias a Yeison Guzmán, quien anotó el único gol del compromiso para darle la victoria parcial al América antes del descanso.

Le puede interesar: Álvaro Montero es el segundo refuerzo de Boca Juniors: conozca los detalles de su llegada

Para la segunda mitad, el encuentro tuvo un ritmo más pausado debido a las múltiples modificaciones realizadas por ambos entrenadores, quienes aprovecharon el compromiso para darle minutos a varios jugadores del plantel y continuar evaluando el rendimiento del equipo de cara a la competencia oficial.

Próximo partido del América

América de Cali disputará su último partido de pretemporada el próximo 16 de julio a las 7:30 p.m., cuando enfrente al Houston Dynamo. Posteriormente, el equipo dirigido por el cuerpo técnico escarlata iniciará su calendario oficial el 21 de julio, recibiendo a Real Cartagena en el estadio Pascual Guerrero por la Copa Colombia, en un compromiso programado para las 8:30 p.m. hora Colombia.