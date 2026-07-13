Luis Amaranto Perea se une a la pretemporada del DIM, luego de estar en la Copa del Mundo 2026

Independiente Medellín comenzó oficialmente una nueva etapa deportiva con la llegada de Luis Amaranto Perea como director técnico del equipo profesional. El exfutbolista colombiano, quien venía de integrar el cuerpo técnico de la Selección Colombia durante la Copa Mundial 2026, se incorporó este 13 de julio a la pretemporada del Poderoso de la Montaña para asumir el reto del segundo semestre del año.

El conjunto antioqueño había iniciado trabajos de preparación desde el 22 de junio en su sede deportiva de Itagüí, mientras esperaba la incorporación de Perea, quien permaneció concentrado con la Tricolor durante la cita mundialista. Ahora, el entrenador tendrá varias semanas para implementar su idea de juego antes del inicio de la competencia oficial.

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Salida de jugadores

En medio de la reestructuración del plantel, el Medellín también confirmó varias novedades en cuanto a la conformación de su nómina. El arquero José Luis Chunga finalizó su vínculo contractual con la institución tras cumplirse el tiempo estipulado en su contrato.

Asimismo, el club llegó a un acuerdo para terminar de manera anticipada los préstamos de Juan Manuel Viveros y Marlon Balanta, quienes regresarán a los equipos dueños de sus derechos deportivos para afrontar nuevos retos.

Otra de las salidas importantes fue la de Francisco Chaverra, quien fue cedido a préstamo por un año a Millonarios. La operación se realizó con cargo y una opción de compra para el conjunto capitalino.

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Así va la pretemporada del DIM

Mientras tanto, el Poderoso continúa sumando minutos de competencia durante la pretemporada. El pasado 11 de julio, el DIM disputó su segundo ensayo futbolístico frente a Jaguares en el estadio Ditaires, en una jornada en la que se jugaron dos partidos de 60 minutos cada uno con el objetivo de darle participación a la mayor cantidad posible de futbolistas.

En total, 26 jugadores tuvieron acción durante los compromisos. El primero terminó con victoria 2-1 para Jaguares, mientras que el segundo finalizó igualado 0-0. El único gol del Medellín fue obra de Yony González, quien convirtió desde el punto penal tras una falta cometida sobre el argentino Agustín Martegani.

Con la llegada de Luis Amaranto Perea y el avance de la pretemporada, Independiente Medellín comienza a perfilar el equipo con el que buscará ser protagonista en la Liga colombiana 2026-II y regresar a la pelea por el título del fútbol colombiano.