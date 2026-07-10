Millonarios concreta su cuarto refuerzo para la temporada 2026 y anuncia nueva baja

Millonarios continúa ajustando su plantilla para el segundo semestre de 2026 y confirmó movimientos en su portería de cara al inicio de la Liga Colombia. Mientras el equipo se prepara para afrontar un amistoso internacional frente a Universitario de Perú, el club anunció la llegada de un experimentado arquero internacional y la salida de uno de sus jugadores.

El conjunto embajador tendrá su primer examen internacional de la pretemporada el próximo 11 de julio, cuando visite a Universitario en el Estadio Monumental de Lima. El compromiso está programado para las 3:30 p.m. (hora de Colombia) y servirá como preparación para el inicio de las competencias oficiales.

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Millonarios anuncia nueva baja para la temporada 2026-2

Como parte de la renovación del plantel, Millonarios oficializó la salida de Guillermo De Amores. El guardameta uruguayo había llegado al club el 17 de julio de 2025 y durante su paso disputó 11 partidos, recibió 20 goles y mantuvo su arco invicto en dos oportunidades.

“Millonarios FC informa que Guillermo De Amores no continuará en el equipo. A Guillermo gracias por su profesionalismo, su calidad humana y le deseamos el mejor de los éxitos en su carrera deportiva”.

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Millonarios concreta su cuarto refuerzo para la temporada 2026

Para ocupar ese lugar, el cuadro capitalino incorporó al argentino-ecuatoriano Javier Nicolás Burrai, quien llega procedente de Sarmiento de Argentina. Allí disputó 16 partidos y recibió 20 anotaciones.

Burrai también cuenta con una amplia trayectoria en Barcelona Sporting Club de Ecuador, equipo en el que se consolidó como uno de los mejores arqueros del campeonato ecuatoriano. Con el conjunto de Guayaquil jugó 183 partidos, recibió 179 goles y registró 66 porterías imbatidas.

El experimentado guardameta llega a Millonarios en condición de préstamo por un año y será una de las principales apuestas del club para reforzar una posición clave en la temporada 2026-2.

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“Millonarios FC informa que, luego de completar satisfactoriamente su proceso de exámenes médicos y de documentación, Javier Nicolás Burrai se convirtió en nuevo jugador del equipo. El guardameta llegó en condición de préstamo por un año“.