Hernán Darío Herrera luego del partido contra Santa Fe: “Nos vamos tranquilos con el empate”

Tras el empate contra Independiente Santa Fe 2-2 en el estadio Nemesio Camacho el Campín, el director técnico del equipo visitante, Hernán Darío Herrera, analizó el desempeño de su equipo, resaltando que la propuesta ofensiva fue la prioridad durante todo el encuentro.

“Nosotros con el cuerpo tecnico analizamos mucho en la semana, veíamos que podiamos hacer daño por bandas”, comentó sobre el juego. A pesar de las dificultades en la pelota quieta, el estratega se mostró tranquilo con el rendimiento del plantel manizaleño.

Le puede interesar: Hugo Rodallega, autocrítico tras juego ante Once Caldas: “No sé qué me pasaba”

¿Qué debe mejorar Once Caldas?

Aunque el resultado no fue el esperado para el conjunto blanco, Herrera se mostro tranquilo con la actitud de sus dirigidos: “Nosotros vinimos a ganar, la verdad, porque este equipo nunca sale al terreno a defenderse”.

Sin embargo, fue crítico con los goles recibidos, calificándolos de evitables debido a que según su lectura, ambos prácticamente fueron autogoles, uno derivado de un rebote desafortunado y el segundo por un error propio.

Lea también: Tabla de Reclasificación: Así quedó tras triunfos de Millonarios, Nacional y América

Gestión de la nómina

Respecto a las dudas sobre el uso de sus atacantes, el Arriero Herrera fue enfático al cerrar cualquier polémica sobre Dayro Moreno. Explicó que las alineaciones son decisiones tomadas en conjunto con su cuerpo técnico, basadas en el momento físico y futbolistico de cada jugador: “Tengo el goleador ahorita y es Jefry Zapata... Confío en los dos, no se si algún día me decida en poner a los dos, como fue en los últimos veinte minutos del partido”.

Herrera señaló que no descarta la idea de plantear nuevamente un 4-4-2 para alinear a ambos delanteros donde sabe que ambos jugadores tienen el dón del gol.

Finalmente, el entrenador valoró la incorporación de los nuevos refuerzos de nivel como Daniel Londoño y Andrés Colorado, señalando que su llegada ha aportado mentalidad ganadora que el plantel necesitaba para tener un buen semestre.

Lea también: Tabla del descenso 2026: Así quedó tras goleadas a Chicó y Jaguares

El equipo manizaleño recibira al América de Cali el próximo 5 de agosto en el Estadio Palogrande a las 8:30PM, hora colombiana.