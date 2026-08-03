Hugo Rodallega, autocrítico tras juego ante Once Caldas: “No sé qué me pasaba”

Hugo Rodallega se lamenta por una ocasión errada ante el Once Caldas / Colprensa.

Hugo Rodallega, capitán e ídolo de Independiente Santa Fe, se mostró autocrítico luego del empate de su equipo 2-2 frente al Once Caldas en El Campín, en juego por la segunda fecha de la Liga colombiana.

Rodallega reconoció que, partiendo desde él, hubo imprecisión en el equipo durante este compromiso. De igual manera, destacó el rendimiento de sus adversarios y habló sobre su muy buena relación con Dayro Moreno.

¿Qué Dijo Hugo Rodallega?

Elogios al rival

“El Once Caldas juega muy bien, felicitar al Arriero y a sus jugadores, tienen un equipo que se ve muy bien trabajado. Hoy nosotros intentamos hacer lo nuestro, se vio un ida y vuelta interesante, y por eso los cuatro goles de esta noche. Le damos valor al punto, no nos vamos conformes porque siempre en casa buscamos ganar”.

Las dos veces al frente

“Estuvimos en ventaja las dos veces, vienen ellos desde atrás y nos empatan en dos ocasiones, será algo para revisar. El cuerpo técnico y nosotros mismos haremos nuestras observaciones, análisis y la autocrítica que hay que tener siempre. Que no nos siga pasando, la idea es no empatar este tipo de partidos”.

Imprecisión de Santa Fe

“Hoy hubo imprecisión, yo fui el primero que le dije a los muchachos ‘no sé qué me pasaba’, estaba impreciso. Erré dos o tres pases que normalmente no se erran, son situaciones que uno ya sabe dominar, pero hoy no teníamos esa claridad, eso también nos costó en la parte de adelante, a pesar de que convertimos dos goles, somos conscientes que hoy no estuvimos finos”.

Su relación con Dayro Moreno

“Llevamos 20 años siendo parceros, nos conocemos desde hace muchos años. Dayro es un gran amigo que me ha dado, no solo el fútbol, Dayro es un gran amigo que me ha dado la vida, siempre que lo necesito para conversar con él está ahí y viceversa, es un cariño que tenemos los dos, el uno por el otro”.