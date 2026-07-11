Millonarios inicia su pretemporada con derrota frente a Universitario en Lima
Los cuatro refuerzos del cuadro capitalino vieron acción en territorio peruano.
La pretemporada de Millonarios empezó con un duro revés. En el Estadio Monumental de Lima, el cuadro capitalino perdió 0-2 con Universitario, gracias al doblete de José Rivera (51′, 79′).
El once titular de Fabián Bustos contó con la columna vertebral del semestre anterior, sumado a la inclusión en portería del argentino Javier Burrai. El experimentado golero tuvo un par de intervenciones interesantes, especialmente la volada del minuto 32′, tras un tiro a colocar desde el borde del área.
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Ahora bien, el cero se rompió al minuto 51′ con la misma jugada que le ha dado dolores de cabeza a la defensa azul a lo largo del año: pelotazo a la espalda de los centrales y definición rasante de Rivera... Si bien hubo quejas por un supuesto fuera de lugar, la acción fue totalmente válida.
Tras esto, Bustos movió su banquillo y le dio actividad a los demás refuerzos: Francisco Chaverra, Daniel Ruiz y James Aguirre.
La historia conclouyó a los 79 minutos, nuevamente aprovechando las desatencines defensivas de la zaga azul. Centro a media altura desde sector izquierdo que Sergio Mosquera no pudo rechazar, Aguirre erró en el despeje y detrás de todos apareció Rivera para sellar el 2-0 definitivo.
Millonarios regresará a la capital del país para afrontar su segundo duelo de pretemporada, el cual está programado para este sábado 18 de julio en El Campín frente a Colo-Colo. Las acciones comenzarán a partir de las 6 de la tarde.
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Christian Amézquita
Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...