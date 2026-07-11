Millonarios inicia su pretemporada con derrota frente a Universitario en Lima

La pretemporada de Millonarios empezó con un duro revés. En el Estadio Monumental de Lima, el cuadro capitalino perdió 0-2 con Universitario, gracias al doblete de José Rivera (51′, 79′).

El once titular de Fabián Bustos contó con la columna vertebral del semestre anterior, sumado a la inclusión en portería del argentino Javier Burrai. El experimentado golero tuvo un par de intervenciones interesantes, especialmente la volada del minuto 32′, tras un tiro a colocar desde el borde del área.

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Ahora bien, el cero se rompió al minuto 51′ con la misma jugada que le ha dado dolores de cabeza a la defensa azul a lo largo del año: pelotazo a la espalda de los centrales y definición rasante de Rivera... Si bien hubo quejas por un supuesto fuera de lugar, la acción fue totalmente válida.

Tras esto, Bustos movió su banquillo y le dio actividad a los demás refuerzos: Francisco Chaverra, Daniel Ruiz y James Aguirre.

La historia conclouyó a los 79 minutos, nuevamente aprovechando las desatencines defensivas de la zaga azul. Centro a media altura desde sector izquierdo que Sergio Mosquera no pudo rechazar, Aguirre erró en el despeje y detrás de todos apareció Rivera para sellar el 2-0 definitivo.

Millonarios regresará a la capital del país para afrontar su segundo duelo de pretemporada, el cual está programado para este sábado 18 de julio en El Campín frente a Colo-Colo. Las acciones comenzarán a partir de las 6 de la tarde.

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