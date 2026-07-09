Bolsa de jugadores de la Liga Colombiana 2026-2: repase acá lo último del mercado de fichajes

Mientras que el Mundial 2026 sigue su curso, y ya sin la participación de la Selección Colombia, los diferentes clubes del país empiezan a confeccionar sus nóminas de cara al segundo semestre del año. En este periodo se disputará no solo la Liga-2, sino también la fase final de la Copa Colombia.

América de Cali

Altas: Yhormar Hurtado, Yani Quintero, Juan Pablo Montoya, Brayan Córdoba, Luis Quiñones.

Bajas: Daniel Bocanegra, Andrés Mosquera Guardia, Yojan Garcés, Jorge Soto, Luis Mina, Brayan Correa, Carlos Sierra, Dylan Borrero, Darwin Machís.

Atlético Nacional

Altas: Lucas González (DT).

Bajas: Diego Arias (DT), David Ospina, Juan Pablo ‘Tatay’ Torres.

Millonarios

Altas: Francisco Chaverra, Daniel Ruiz.

Bajas: Nicolás Giraldo, Jorge Cabezas Hurtado, Álex Castro, Diego Novoa.

Junior

Altas:

Bajas:

Deportivo Cali

Altas: Kalazán Suárez, Nicolás Benedetti, Leyser Chaverra, Edwin Velasco.

Bajas: Andrés Felipe Corre, Felipe Aguilar, Julián Quiñones, Yani Quintero, Michael Aponzá, Andrés Colorado.

Santa Fe

Altas:

Bajas:

Independiente Medellín

Altas: Juan José Córdoba, Agustín Martegani, Carlos Lucumí, Joaquín Varela.

Bajas: Francisco Chaverra, Leyser Chaverra, José Luis Chunga, Juan Manuel Viveros, Marlon Balanta, José Ortíz.

Once Caldas

Altas: Andrés Felipe Correa.

Bajas: Luis Sánchez, Déinner Quiñones.

Deportes Tolima

Altas: Sebastián Oliveros (DT), Miguel Ortega, Jorge Cabezas Hurtado, Luis Sánchez.

Bajas: Lucas González (DT), Juan Pablo ‘Tatay’ Torres.

Atlético Bucaramanga

Altas: Pablo Peirano (DT), José Ortíz, Cristopher Fiermarín, Omar Albornoz.

Bajas: Carlos De Las Salas, Gleyfer Medina, Israel Alba.

Internacional de Bogotá

Altas: Yojan Garcés, Diego Duarte, Sebastián Girado, Miguel Ángel Pernía, Cristian Dájome.

Bajas: Dereck Moncada.

Deportivo Pasto

Altas: Julián Quiñones, Joyce Ossa, Jorge Obregón.

Bajas: Edwin Velasco, José Bernal Chong, Wilson Morelo.

Águilas Doradas

Altas: Flavio Robatto (DT), Juan Sebastián Quintero.

Bajas: Juan David Niño (DT), Joaquín Varela, Jorge Obregón, Iván Arboleda, Bryan Ureña, Cristian Cañozales, Hernán López, Jorge Rivaldo.

Deportivo Pereira

Altas:

Bajas:

Fortaleza

Altas: Diego Arias (DT), Andrés Copete, Jhonier Blanco.

Bajas: Sebastián Oliveros (DT).

Llaneros

Altas: Daniel Quioñones, Juan Castilla.

Bajas: Erik Bodencer, Jhonier Blanco, Brian Benítez, Kevin Caicedo.

Jaguares

Altas:

Bajas: Jhonier Viveros, Bladimir Angulo, Carlos Ordóñez, Fabián Mosquera, Yairo Moreno, Jhon Barrios, Kahiser Lenis.

Alianza Valledupar

Altas: Déinner Quiñones, Israel Alba, Leyner Palacios.

Bajas: Carlos Lucumí.

Boyacá Chicó

Altas:

Bajas:

Cúcuta

Altas: Marlon Carabalí.

Bajas: