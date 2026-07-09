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09 jul 2026 Actualizado 02:08

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Liga Colombiana

Bolsa de jugadores de la Liga Colombiana 2026-2: repase acá lo último del mercado de fichajes

En medio del Mundial, los diferentes equipos del FPC alistan sus nóminas para el segundo semestre.

Bolsa de jugadores de la Liga Colombiana 2026-2: repase acá lo último del mercado de fichajes

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Mientras que el Mundial 2026 sigue su curso, y ya sin la participación de la Selección Colombia, los diferentes clubes del país empiezan a confeccionar sus nóminas de cara al segundo semestre del año. En este periodo se disputará no solo la Liga-2, sino también la fase final de la Copa Colombia.

América de Cali

Altas: Yhormar Hurtado, Yani Quintero, Juan Pablo Montoya, Brayan Córdoba, Luis Quiñones.

Bajas: Daniel Bocanegra, Andrés Mosquera Guardia, Yojan Garcés, Jorge Soto, Luis Mina, Brayan Correa, Carlos Sierra, Dylan Borrero, Darwin Machís.

Atlético Nacional

Altas: Lucas González (DT).

Bajas: Diego Arias (DT), David Ospina, Juan Pablo ‘Tatay’ Torres.

Millonarios

Altas: Francisco Chaverra, Daniel Ruiz.

Bajas: Nicolás Giraldo, Jorge Cabezas Hurtado, Álex Castro, Diego Novoa.

Junior

Altas:

Bajas:

Deportivo Cali

Altas: Kalazán Suárez, Nicolás Benedetti, Leyser Chaverra, Edwin Velasco.

Bajas: Andrés Felipe Corre, Felipe Aguilar, Julián Quiñones, Yani Quintero, Michael Aponzá, Andrés Colorado.

Santa Fe

Altas:

Bajas:

Independiente Medellín

Altas: Juan José Córdoba, Agustín Martegani, Carlos Lucumí, Joaquín Varela.

Bajas: Francisco Chaverra, Leyser Chaverra, José Luis Chunga, Juan Manuel Viveros, Marlon Balanta, José Ortíz.

Once Caldas

Altas: Andrés Felipe Correa.

Bajas: Luis Sánchez, Déinner Quiñones.

Deportes Tolima

Altas: Sebastián Oliveros (DT), Miguel Ortega, Jorge Cabezas Hurtado, Luis Sánchez.

Bajas: Lucas González (DT), Juan Pablo ‘Tatay’ Torres.

Atlético Bucaramanga

Altas: Pablo Peirano (DT), José Ortíz, Cristopher Fiermarín, Omar Albornoz.

Bajas: Carlos De Las Salas, Gleyfer Medina, Israel Alba.

Internacional de Bogotá

Altas: Yojan Garcés, Diego Duarte, Sebastián Girado, Miguel Ángel Pernía, Cristian Dájome.

Bajas: Dereck Moncada.

Deportivo Pasto

Altas: Julián Quiñones, Joyce Ossa, Jorge Obregón.

Bajas: Edwin Velasco, José Bernal Chong, Wilson Morelo.

Águilas Doradas

Altas: Flavio Robatto (DT), Juan Sebastián Quintero.

Bajas: Juan David Niño (DT), Joaquín Varela, Jorge Obregón, Iván Arboleda, Bryan Ureña, Cristian Cañozales, Hernán López, Jorge Rivaldo.

Deportivo Pereira

Altas:

Bajas:

Fortaleza

Altas: Diego Arias (DT), Andrés Copete, Jhonier Blanco.

Bajas: Sebastián Oliveros (DT).

Llaneros

Altas: Daniel Quioñones, Juan Castilla.

Bajas: Erik Bodencer, Jhonier Blanco, Brian Benítez, Kevin Caicedo.

Jaguares

Altas:

Bajas: Jhonier Viveros, Bladimir Angulo, Carlos Ordóñez, Fabián Mosquera, Yairo Moreno, Jhon Barrios, Kahiser Lenis.

Alianza Valledupar

Altas: Déinner Quiñones, Israel Alba, Leyner Palacios.

Bajas: Carlos Lucumí.

Boyacá Chicó

Altas:

Bajas:

Cúcuta

Altas: Marlon Carabalí.

Bajas:

Christian Amézquita

Christian Amézquita

Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...

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