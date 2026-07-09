Bolsa de jugadores de la Liga Colombiana 2026-2: repase acá lo último del mercado de fichajes
En medio del Mundial, los diferentes equipos del FPC alistan sus nóminas para el segundo semestre.
Mientras que el Mundial 2026 sigue su curso, y ya sin la participación de la Selección Colombia, los diferentes clubes del país empiezan a confeccionar sus nóminas de cara al segundo semestre del año. En este periodo se disputará no solo la Liga-2, sino también la fase final de la Copa Colombia.
América de Cali
Altas: Yhormar Hurtado, Yani Quintero, Juan Pablo Montoya, Brayan Córdoba, Luis Quiñones.
Bajas: Daniel Bocanegra, Andrés Mosquera Guardia, Yojan Garcés, Jorge Soto, Luis Mina, Brayan Correa, Carlos Sierra, Dylan Borrero, Darwin Machís.
Atlético Nacional
Altas: Lucas González (DT).
Bajas: Diego Arias (DT), David Ospina, Juan Pablo ‘Tatay’ Torres.
Millonarios
Altas: Francisco Chaverra, Daniel Ruiz.
Bajas: Nicolás Giraldo, Jorge Cabezas Hurtado, Álex Castro, Diego Novoa.
Junior
Altas:
Bajas:
Deportivo Cali
Altas: Kalazán Suárez, Nicolás Benedetti, Leyser Chaverra, Edwin Velasco.
Bajas: Andrés Felipe Corre, Felipe Aguilar, Julián Quiñones, Yani Quintero, Michael Aponzá, Andrés Colorado.
Santa Fe
Altas:
Bajas:
Independiente Medellín
Altas: Juan José Córdoba, Agustín Martegani, Carlos Lucumí, Joaquín Varela.
Bajas: Francisco Chaverra, Leyser Chaverra, José Luis Chunga, Juan Manuel Viveros, Marlon Balanta, José Ortíz.
Once Caldas
Altas: Andrés Felipe Correa.
Bajas: Luis Sánchez, Déinner Quiñones.
Deportes Tolima
Altas: Sebastián Oliveros (DT), Miguel Ortega, Jorge Cabezas Hurtado, Luis Sánchez.
Bajas: Lucas González (DT), Juan Pablo ‘Tatay’ Torres.
Atlético Bucaramanga
Altas: Pablo Peirano (DT), José Ortíz, Cristopher Fiermarín, Omar Albornoz.
Bajas: Carlos De Las Salas, Gleyfer Medina, Israel Alba.
Internacional de Bogotá
Altas: Yojan Garcés, Diego Duarte, Sebastián Girado, Miguel Ángel Pernía, Cristian Dájome.
Bajas: Dereck Moncada.
Deportivo Pasto
Altas: Julián Quiñones, Joyce Ossa, Jorge Obregón.
Bajas: Edwin Velasco, José Bernal Chong, Wilson Morelo.
Águilas Doradas
Altas: Flavio Robatto (DT), Juan Sebastián Quintero.
Bajas: Juan David Niño (DT), Joaquín Varela, Jorge Obregón, Iván Arboleda, Bryan Ureña, Cristian Cañozales, Hernán López, Jorge Rivaldo.
Deportivo Pereira
Altas:
Bajas:
Fortaleza
Altas: Diego Arias (DT), Andrés Copete, Jhonier Blanco.
Bajas: Sebastián Oliveros (DT).
Llaneros
Altas: Daniel Quioñones, Juan Castilla.
Bajas: Erik Bodencer, Jhonier Blanco, Brian Benítez, Kevin Caicedo.
Jaguares
Altas:
Bajas: Jhonier Viveros, Bladimir Angulo, Carlos Ordóñez, Fabián Mosquera, Yairo Moreno, Jhon Barrios, Kahiser Lenis.
Alianza Valledupar
Altas: Déinner Quiñones, Israel Alba, Leyner Palacios.
Bajas: Carlos Lucumí.
Boyacá Chicó
Altas:
Bajas:
Cúcuta
Altas: Marlon Carabalí.
Bajas:
Christian Amézquita
Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...